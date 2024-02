Expertos de todo el mundo debaten sobre el futuro de la movilidad en el Freedom of Mobility Forum

El grupo Stellantis ultima ya todos los detalles de la segunda edición del Freedom of Mobility Forum, que se emitirá en directo el 3 de abril de 2024, y que tiene como objetivo estimular el intercambio de opiniones sobre cómo responderá el planeta a las necesidades de movilidad de ocho mil millones de personas en las próximas décadas.

Este evento se ha concebido como un foro abierto desde el que transmitir al público distintos puntos de vista en un momento en que la sociedad se enfrenta a los retos de la movilidad del futuro.

Esta segunda edición quiere recopilar y debatir sobre opiniones diversas y, posiblemente, controvertidas. El evento, que tendrá lugar el 3 de abril de 2024, estará moderado por una persona neutral y abordará el siguiente tema: «How will our planet accommodate the mobility needs of 8 billion people?». El debate explorará cómo los límites del planeta podrían reconfigurar la libertad de movilidad desde el punto de vista de la tecnología, los negocios y el estilo de vida.

El Freedom of Mobility Forum se fundó sobre cuatro principios basados en ofrecer: un enfoque global de 360 grados; análisis basados en hechos; una tribuna abierta y transparente al público; y una participación honesta, respetuosa y colaborativa. Los expertos internacionales del panel tienen puntos de vista divergentes, como demuestran sus primeros comentarios.

Por ejemplo, para Carlos Tavares, CEO de Stellantis, «el planeta se está calentando y está en préstamo de nuestros hijos. No es el momento de mantener el statu quo. No quiero que mis nietos tengan que elegir entre seguir evitando el cambio climático y su libertad de movimiento. Los proveedores de movilidad deben cambiar las reglas del juego».

Para ver el debate en directo inscríbete ya están abiertas las inscripciones en la web https://www.freedomofmobilityforum.org/en/2024-event . Para seguir el foro, visita www.freedomofmobilityforum.org/en/follow-us.

Más información





El Freedom of Mobility Forum, iniciado por Stellantis y moderado por un tercero neutral, es una reunión internacional de personas apasionadas por encontrar soluciones a los problemas y comprometidas a participar en debates basados en hechos con el objetivo de desafiar el statu quo, ampliar puntos de vista e identificar la mejor manera de proporcionar una libertad de movilidad segura, accesible y sostenible a una sociedad que se enfrenta a las consecuencias del calentamiento global.