Completan 30.000 km dando la vuelta al mundo en coche eléctrico

La aventurera Lexie Alford (@LexieLimitless) ha logrado el récord oficial de ser la primera persona en circunnavegar el globo al volante de un vehículo eléctrico con el nuevo Ford Explorer totalmente eléctrico.

Para cruzar la línea de meta en Niza (Francia), Lexie y el vehículo han encabezado un convoy formado por vehículos Ford icónicos, flanqueados a su vez por modelos actuales, que están dando forma a la visionaria dirección con que la compañía está caminando hacia el futuro.

«Ford quiere aportar pasión y emoción a los vehículos eléctricos de Europa. Ya hay suficientes coches y SUV aburridos. El nuevo Explorer representa el carácter único de Ford, que está estampado en cada vehículo de este impresionante convoy«, ha dicho Jim Farley, consejero delegado de Ford, quien ha asistido a la celebración. »Estamos orgullosos de lanzar este nuevo vehículo de pasajeros totalmente eléctrico, diseñado específicamente para las carreteras y los clientes europeos y, obviamente, capaz de llevarlos a cualquier parte del mundo«.

El increíble viaje del Explorer lo ha llevado por seis continentes, le ha hecho atravesar 27 países y recorrer más de 30.000 kilómetros; y todo ello, únicamente con energía eléctrica. Durante el trayecto, tuvo que enfrentarse a cortes de electricidad en África, a la falta de infraestructura de recarga en el desierto de Atacama (Chile), a carreteras sin asfaltar, a pasos de montaña y a temperaturas bajo cero.

«El viaje de Lexie ha sido la prueba de conducción definitiva para el nuevo Ford Explorer, que se enfrentó a todo tipo de condiciones meteorológicas y de carretera, e hizo frente a casi todos los escenarios posibles de recarga», ha dicho Martin Sander, director general de Ford Model e en Europa. «Esto encarna el verdadero espíritu de superación de esta compañía, aprovechando esta gran oportunidad no solo para ponernos a prueba a nosotros mismos, sino también a la infraestructura de recarga del mundo. El hecho de cruzar hoy la línea de meta muestra lo que se puede hacer en el Nuevo Ford Explorer totalmente eléctrico, y estamos deseosos de que pronto los clientes puedan comprobarlo por sí mismos».

El vehículo que Lexie utilizó para afrontar este desafío era una versión de preproducción del nuevo Ford Explorer, del cual ya se admiten pedidos. A lo largo de su viaje, Lexie utilizó diversas soluciones de recarga: desde enchufes de pared de 2,2 kW de corriente alterna, hasta cargadores rápidos de corriente continua, y un equipo de batería portátil.

Para esta aventura, a Lexie le han sido de gran ayuda la MegaConsola -el espacio de almacenamiento localizado dentro del habitáculo con capacidad para tres botellas de 1,5 litros-, el asiento del conductor calefactable y con masaje, y el sistema de infoentretenimiento SYNC Move 2 , que puede activarse mediante voz y con pantalla táctil ajustable; elementos que se incluyen de serie en el nuevo Ford Explorer y Ford Explorer Premium.

«A lo largo de esta épica aventura, he conocido a gente increíble de muchos rincones del mundo, y he descubierto y conducido por 27 hermosos países. Pero este viaje ha venido acompañado de una serie de retos únicos«, ha dicho Lexie, que también ostenta el récord mundial de ser la persona más joven en visitar todos los países del mundo. »Ha sido el honor de mi vida que Ford confiara en mí para circunnavegar el mundo al volante del nuevo Explorer eléctrico, que se ha convertido en mi casa durante los últimos seis meses. Tenía el objetivo de sobrepasar los límites de lo que es posible hacer en un vehículo eléctrico, y ¡estoy orgullosa de decir que lo he conseguido!«.

Ya a la venta desde 46.000 euros

El nuevo Explorer totalmente eléctrico es el primer turismo eléctrico de Ford desarrollado y fabricado en Europa, y combina ingeniería alemana, estilo americano y un equipamiento de serie superior que incluye un sistema de propulsión eléctrica alimentado por batería que le permite circular con cero emisiones, con una autonomía de hasta 602 km con una sola carga.

Está disponible con tracción trasera (RWD) de un solo motor o tracción total (AWD) de dos motores. Ambas opciones utilizan una batería de iones de litio y níquel, manganeso y cobalto (NMC) para una autonomía extendida, elegida por su densidad energética, potencia y rendimiento en climas europeos, desde Escandinavia hasta el Mediterráneo. Más adelante, también estará disponible un sistema de tracción trasera con un solo motor y una batería NMC de autonomía estándar

El modelo de tracción total tarda 26 minutos en recargarse del 10 al 80% utilizando hasta 185 kW de la carga rápida en CC. Los conductores europeos del nuevo Explorer también pueden pagar y recargar fácilmente en los más de 600.000 puntos de la Red de Carga BlueOval utilizando la aplicación FordPass o la innovadora tecnología Plug & Charge. Estos incluyen estaciones de alta potencia de IONITY -un consorcio del que Ford es miembro fundador- y Allego, con quien Ford ha anunciado hoy una asociación para introducir puntos de carga ultrarrápida en los concesionarios Ford.

El nuevo Explorer puede acelerar más rápido que un Focus ST de Ford Performance, con 340 CV, lo que significa que el modelo de tracción integral puede alcanzar los 100 km/h en 5,3 segundos. El nuevo Explorer AWD también puede remolcar hasta 1.200 kg. Todo esto se consigue utilizando una propulsión eléctrica perfecta para un comportamiento refinado y superior, que se hace aún más agradable gracias a su lujoso equipamiento incluido de serie.

Además de los aproximadamente 470 litros de espacio de almacenamiento combinado -que incluyen la MegaConsola de 17 litros y el compartimento seguro My Private Locker en el habitáculo-, todos los modelos del Nuevo Explorer incorporan el sistema de infoentretenimiento conectado SYNC Move 2 , con pantalla central táctil ajustable de 14,6 pulgadas, que se puede subir y bajar en un rango de más de 30 grados.

También se incluyen de serie el volante y los asientos delanteros calefactables, el asiento del conductor con masaje y la carga inalámbrica del teléfono. El diseño interior incluye asientos deportivos con reposacabezas integrados y una elegante barra de sonido para disfrutar del audio reproducido a través de dispositivos inalámbricos conectados a Android Auto y Apple CarPlay.

La especificación Explorer Premium añade un sistema de sonido B&O de 10 altavoces e iluminación interior ambiental para generar un entorno relajado incluso en los viajes por carretera que compitan con los de Lexie, además de actualizar los característicos faros delanteros del Explorer pasando de LED con luz de carretera automática a Dynamic Matrix LED con luz de carretera antideslumbrante.

El nuevo Explorer totalmente eléctrico será el primer vehículo ensamblado en el Centro de Vehículos Eléctricos de Ford Colonia tras una inversión de 2.000 millones de dólares. El precio de la versión con autonomía extendida parte de los 46.600 euros (precio con campaña de lanzamiento). Más adelante, estará disponible una versión con batería de autonomía estándar cuyo precio será confirmado posteriormente.