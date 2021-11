La falta de componentes se ceba con las fábricas de automoción en España

La escasez de componentes para la fabricación de vehículos se ceba de nuevo con las principales plantas de producción de vehículos en España, que se ven obligadas a modificar sus ritmos de fabricación o incluso cerrar temporalmente las plantas en espera de los suministros necesarios.

Así, la planta de Volkswagen Navarra ha anunciado un cierre durante dos semanas por la falta de piezas; Mercedes en Vitoria suspenderá su producción dos días en diciembre por la «incertidumbre» en el suministro y Ford Almussafes vuelve a cambiar el calendario del ERTE ante la «inestabilidad» de suministro.

La factoría de Volkswagen Navarra cerrará dos semanas (entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre) por problemas en el suministro de piezas, según ha comunicado este miércoles la dirección de la compañía a los sindicatos. Además, tras este cierre de dos semanas , previsiblemente habrá nuevos días de cierre, aunque la compañía todavía no los ha concretado. El presidente del comité de empresa de la factoría, Alfredo Morales (UGT), ha explicado que la pieza de la que no hay abastecimiento es el mando del climatronic, un semiconductor que llega desde Tailandia. Morales ha afirmado que la situación «es muy preocupante». «A la falta de semiconductores se le suman los días de no trabajo y menos ingresos, a lo que se está uniendo la falta de cobros de prestaciones por parte del SEPE. A ver cómo intentamos con la dirección de la empresa coger algo de aire para la plantilla«, ha indicado.

En cuando a la factoría de Mercedes-Benz en Vitoria, su dirección ha anunciado que se suspenderá la producción el 7 y 8 de diciembre, con cargo al ERTE, por la «incertidumbre» en el suministro de piezas, una medida que afectará a «todo el personal». De nuevo el motivo de esta decisión es el mismo, según el comunicado difundido por la compañía: « Mercedes Vitoria suspenderá su producción dos días en diciembre por la incertidumbre en el suministro debido a la incertidumbre existente respecto al suministro de piezas en la fábrica«. Desde la empresa explican que »con la información disponible hasta la fecha«, se mantendrá en principio la actividad productiva en los tres turnos a lo largo de la próxima semana. Sin embargo, adicionalmente, y respecto a la semana del 6 al 10 de diciembre se suspenderán los tres turnos de producción el 7 de diciembre, con cargo a ERTE.

Las cosas no pintan mucho mejor en Valencia, donde la dirección de Ford Almussafes ha modificado el calendario del ERTE ante la «inestabilidad» de suministro. Ford Almussafes vuelve a cambiar el calendario del ERTE ante la «inestabilidad» de suministro

En concreto, la dirección de esta factoría ha expuesto la necesidad de recuperar el viernes 3 de diciembre como día de parada total de producción en Operaciones de Vehículos, según fuentes sindicales.