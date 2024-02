Los fabricantes afirman que «el Moves no funciona» y perjudica al coche eléctrico

«El Gobierno tiene que hacer más con el sistema de ayudas, desde Anfac proponemos una reforma de la fiscalidad. Tenemos que vender un 25% de coches electrificados para situarnos en la media europea». Asó de categórico se ha mostrado Wayne Griffihts, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones durante la apertura de la IV edición del Foro Anfac.

Para lasGriffihts «cosas no van bien» no por un problema de oferta, sino porque «el Moves no funciona». Si bien ha agradecido al Gobierno las ayudas, ha afirmado que «está claro que no están funcionando» porque el problema es el sistema. Según los datos de la patronal, España tiene una penetración de electrificados del 12%, mientras que la media europea es del 22,3%.

En este sentido, el presidente de Anfac ha apuntado a la necesidad de recuperar «lo antes posible» el millón de unidades vendidas para «no poner en riesgo» el sector.

En la inauguración del evento ha participado también la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, que se ha mostrado convencida de que España «lo tiene todo» para convertirse en el hub de la electromovilidad del Sur de Europa.

«No hay tiempo que perder, tenemos que movernos rápido y de manera audaz», ha señalado Torró. Además, ha señalado la importancia de la industria para el Gobierno, que la ha elevado hasta Secretaría de Estado.

Asimismo, Torró ha destacado que las ayudas de las dos convocatorias del Perte VEC, con una inversión de unos 3.200 millones de euros, han permitido la creación de unos 55.000 puestos de trabajo directos e indirectos.