El castigo de encontrar coche si tienes más de tres hijos

La tasa de natalidad ha descendido considerablemente en España. El número de nacimientos por mujer en 2023 asciende a 1,31 y es el segundo más bajo de toda la Unión Europea. De los 18,6 millones de familias existentes el tipo de hogar más frecuente es el formado por una pareja, con o sin hijos, que representan un 54 % del total. Según el NE, los hogares con cinco o más personas fueron los que más crecieron durante la pandemia. Su tamaño es de 5,6 personas y suponen el 13,1% de la población.

Estos datos significan, trasladados al sector de la automoción, que un importante porcentaje de población tiene necesidad de desplazarse en coche con capacidad para cinco personas. Si hablamos de un matrimonio con tres hijos, nos encontramos con un auténtico problema, ya que es necesario contar con un vehículo con cinco plazas reales.

En los últimos años la moda ha dejado en el mercado un creciente número de vehículos tipo SUV, que han sustituido a los anteriormente apreciados «monovolumen», y con ello, las opciones de cinco asientos han mermado considerablemente.

Los tiempos han cambiado, ya que si recordamos los viajes en coche de los años 60, en los que prácticamente no se utilizaban los cinturones de seguridad, y en pequeños utilitarios viajaban familias completas, nos damos cuenta de cómo la seguridad vial se ha convertido en una prioridad. La importancia de disponer en la parte trasera de tres plazas reales radica en que de este modo que se puedan instalar dos sillitas infantiles con su correspondiente anclaje 'Isofix' y que quede hueco para un tercer ocupante. Es así porque la actual Ley de Tráfico y Seguridad Vial sanciona con 4 puntos no llevar puesto el cinturón de seguridad, los mismos que se detraen por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.

Citroen C5 Aircross 26.585 euros F.P.

Mercedes Citan Tourer 27.998 euros F.P.

Opel Combo 31.560 euros F. P.

Peugeot 5008 33.670 euros F. P.

Ford Transit Custom 39.832 euros F. P.

Los menores deberán viajar en coche obligatoriamente sentados en los asientos traseros, salvo cuando el vehículo no disponga de ellos, ya estén ocupados por otros menores o no sea posible instalar en ellos todos los sistemas de retención infantil, y se recomienda que viajen en sentido contrario a la marcha, si es posible, hasta los 4 años y, obligatoriamente, hasta los 15 meses.

En este caso el tamaño importa y mucho, porque hay que hacer compatible la habitabilidad para pasajeros y objetos con un tamaño que nos permita movernos en el tráfico de las ciudades. Por lo tanto, muchos potenciales compradores descartarán vehículos derivados de comerciales que, aunque sí nos ofrecen ese espacio interior, tienen un tamaño excesivo.

Volkswagen Touran 41.745 euros F. P.

Renault Espace 42.266 euros F. P.

Skoda Kodiaq 44.300 euros F. P.

Hyundai Santa Fe 47.820 euros F. P.

Audi Q7 79.000 euros F. P.

Un factor importante es el precio, y la oferta para los 5 plazas parte de unos 26.500 euros. La necesidad de contar con vehículos con un distintivo de la DGT que nos permita circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha elevado considerablemente el precio, y los familiares no son una excepción. Las ayudas para familias no son cuantiosas ni numerosas.

Tan solo pueden acogerse al 50% de bonificación en el impuesto de matriculación. El coche debe tener entre 5 y 9 plazas y no podrá ser vendido antes de los cuatro años posteriores de su compra. No existe deducción en el IVA, por lo que un último recurso es el de las posibles ofertas para familias que puedan brindar desde las marcas o concesionarios.