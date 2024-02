«Avanzamos para que la industria sea verde, sin renunciar a ninguna tecnología»

Inmersos en un importante proceso de transición hacia tecnologías menos contaminantes, tras haber pasado una crisis económica derivada tanto de la pandemia como por diversos conflictos internacionales que han provocado desabastecimiento de materias primas y dificultades logísticas, el Premio ABC al Mejor Coche del Año llega a su edición número 52 con la recuperación en el horizonte, aunque con algunas incógnitas que solo el tiempo podrá desvelar.

El consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones, fue el encargado anoche de entregar el premio más prestigioso de la automoción al presidente de Hyundai España, Leopoldo Satrústegui, ya que el modelo Kona, en su segunda generación, ha logrado por segunda vez el galardón.

Según Veganzones, con una producción anual de casi dos millones y medio de vehículos, España es el segundo mayor fabricante de automóviles de Europa y el octavo del mundo. Esta industria no solo representa un importante porcentaje de nuestro PIB, sino que «también es responsable de generar empleo para casi dos millones de personas, ofreciendo oportunidades de trabajo estables y de calidad». Con ello, considera que en España, la automoción «es una fuerza vital que impulsa nuestra economía».

En el contexto europeo, la automoción es «un ejemplo de cómo la colaboración transfronteriza puede conducir a resultados extraordinarios». Como europeos, el consejero destacó que compartimos la visión común de «liderar el mundo hacia una movilidad más sostenible y eficiente», realizando esfuerzos que nos llevan a tecnologías limpias, como los vehículos eléctricos y los sistemas de conducción asistida.

El consejero de Industria explicó que España está comprometida con la transición hacia una economía respetuosa con el medio ambiente «y la automoción juega un papel crucial en este cambio. Estamos invirtiendo en infraestructuras de carga para vehículos eléctricos y fomentando políticas que promueven la adopción de vehículos más limpios».

En este sentido desatacó que Europa tiene unos estándares de emisiones «de los más estrictos del mundo, y continuamos avanzando para que la industria sea aún más verde, sin renunciar a ninguna tecnología que nos lleve hacia ese objetivo». Ante esta situación, y en un momento en el que «Europa enfrenta desafíos sin precedentes, desde la incertidumbre económica hasta la soberanía energética e industrial, la industria automotriz se mantiene como un faro de esperanza y determinación».

Este compromiso, explicó, no solo beneficia al medio ambiente, sino que también impulsa la innovación y asegura «que los consumidores tengan acceso a los vehículos más avanzados y respetuosos con el planeta».

Para el consejero de Industria la automoción es también un sector que fomenta la integración y la cohesión en Europa. Las cadenas de suministro de la industria automotriz son «un entramado complejo que conecta a pequeñas y grandes empresas, a trabajadores y a comunidades a través de fronteras nacionales. Esta interconexión no solo fortalece nuestra economía, sino que también construye puentes entre culturas y personas».

Un futuro más justo

Durante su intervención Veganzones afirmó que la industria automotriz «no es solo un sector económico; es un reflejo de nuestros valores y aspiraciones». Es, desde su punto de vista, una demostración de la capacidad para innovar, para superar obstáculos y para trabajar hacia objetivos comunes. «Es un testimonio de nuestra determinación para construir un futuro más próspero, más justo y más sostenible».

Además apostó por el sector de la automoción como «un pilar de nuestra economía y un ejemplo de nuestra capacidad para adaptarnos y prosperar. Sigamos invirtiendo en esta industria, apoyando la innovación y fomentando la colaboración, porque juntos, podemos asegurar que la automoción siga siendo una fuente de orgullo para España y para Europa».

Cinco premios para Hyundai

Leopoldo Satrústegui destacó que recogía este premio «en nombre de las más de dos mil personas que trabajan tanto en Hyundai Motor España como en nuestra red de concesionarios, siendo un orgullo para todos nosotros recibir este reconocimiento, sin duda el premio más prestigioso dentro de la industria del automóvil en nuestro país».

Para Satrústegui que Hyundai lo haya recibido en cinco ocasiones «demuestra la adaptación de nuestra marca a un mercado tan exigente y competitivo como es el español». Además, añadió: «somos una marca claramente comprometida con la sostenibilidad y la descarbonización, como lo demuestra que seamos la única marca que dispone de las cinco tecnologías electrificadas y que en los próximos años lanzaremos al mercado 10 modelos 100% eléctricos, siendo buena muestra de ello el Kona».

Escuchar al mercado

El director de ABC, Julián Quirós, se refirió al Hyundai Kona, ganador entre doce finalistas. «Es un hito que consiga de nuevo el premio cinco años después de haberlo logrado por primera vez, gracias a sus líneas futuristas, precio contenido y la variedad de motores».

Quirós reclamó la potencia de la industria del motor en España, que representa «el 8% del PIB, el 9% del empleo, con 17 fábricas repartidas por todo el territorio». Sobre el futuro del coche eléctrico hizo un llamamiento a los fabricantes a «escuchar al mercado y no solo a las administraciones, porque si no te acompaña el mercado, si no te acompañan los clientes, puedes tomar decisiones que no son del todo acertadas».

También animó a los responsables del sector de la automoción a creer en sus propias fuerzas, a «hacer valer las posiciones de una industria muy potente, de una industria que tiene muchos años, que tiene mucha experiencia. Y lo que les pedimos además es que en momentos de debate sobre el futuro de la tecnología, que se hagan oír por el público. Tienen una voz suficientemente relevante, tienen credibilidad y la gente va a escuchar lo que quiere decir el sector, lo que quieren decir las marcas sobre las potencialidades de la industria y sobre cómo debe transicionar, si es que debe transicionar. Si el debate acaba de abrirse en ABC estaremos encantados de contarlo», concluyó.

Más información







La firma de neumáticos Michelin ha patrocinado la edición número 52 del Premio ABC al Mejor Coche del Año. Su director Comercial para España y Portugal, Alexandre Hennion, mostró durante la gala su compromiso con el trabajo en equipo en pro de una movilidad segura y sostenible. Actualmente la marca está comprometida con el objetivo del «Todo Sostenible» con el desarrollo de productos que ayudan a descarbonizar la movilidad diseñando neumáticos que son aptos para cualquier tipo de vehículos, como el eléctrico.

Alexandre Hennion, de Michelin F. P.

En Michelin «no hemos tenido que cambiar nuestro proceso de fabricación para adaptarnos a los requisitos de los vehículos eléctricos, ya que siempre hemos estado comprometidos con ellos. Por ello, toda nuestra gama de neumáticos es compatible con vehículos eléctricos, y además contamos con una gama de mayor eficiencia energética», afirmó Hennion.