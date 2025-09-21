El auge del coche eléctrico en España, amenazado por la falta de fondos del Plan Moves III

J. Bacorelle Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:06

La patronal de fabricantes de vehículos, Anfac, ha manifestado su profunda preocupación por el agotamiento de los fondos del Plan MOVES III, el programa de ayudas para la compra de vehículos eléctricos, en un total de nueve comunidades autónomas.

Esta situación afecta a regiones tan cruciales como Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco. De forma conjunta, estas comunidades representan el 85% de las ventas totales de turismos en España.

La falta de disponibilidad de más fondos, especialmente en mercados de gran volumen como Madrid y Cataluña, es vista por el sector como un riesgo inminente de paralización en las ventas de vehículos eléctricos de cara al cierre de año.

«La no disposición de fondos en distintas comunidades supone un riesgo de estancamiento en el mercado que se puede ver reflejado en esta última parte del año», advirtió el director general de Anfac, José López-Tafall.

Ampliar Fábrica de coches F. P. El Plan Moves III El Plan MOVES III es un programa de incentivos del Gobierno de España, gestionado por las comunidades autónomas, que busca fomentar la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Su objetivo es promover la movilidad sostenible y reducir las emisiones de gases contaminantes. Ofrece subvenciones directas a particulares, autónomos, empresas y entidades para la adquisición de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables, así como para la instalación de infraestructuras de recarga. El Gobierno ha activado un volumen adicional de 400 millones de euros, sumando un total de 1.735 millones de euros destinados a las diferentes regiones del país.

Pese a este obstáculo, el mercado de vehículos electrificados ha mostrado un notable avance en 2025. Según los datos de la patronal, uno de cada cinco turismos vendidos hasta agosto era 100% eléctrico o híbrido enchufable.

Durante los primeros ocho meses del año, las ventas de electrificados en los diferentes tipos de vehículos han registrado crecimientos, pero con ritmos muy diferentes. Las matriculaciones de turismos eléctricos puros y de híbridos enchufables, con 138.256 ventas, han experimentado un incremento de doble dígito del 98% respecto al mismo periodo de 2024. Este notable aumento ha permitido que la cuota de electrificación se sitúe en el 18%, 7,6 p.p. más que el mismo periodo del año anterior, siendo el 8,1% perteneciente a los eléctricos puros y el 9,9% a híbridos enchufables.

Por su parte, las ventas de vehículos comerciales ligeros e industriales, a pesar de que crecen, son un volumen bajo respecto al mercado total. Si bien los comerciales ligeros electrificados registran un aumento del 119% de enero a agosto con un total de 10.372 ventas, solo suponen el 8,4% del mercado, 4,1 p.p. más que el año anterior.

Mientras, el ritmo de la electrificación en los vehículos industriales (camiones) sigue siendo residual. Durante 2025, el mercado industrial electrificado ha crecido un 12,5%, que suponen 305 ventas sobre las 18.171 del total registrado en el año. Solo el 1,7% del mercado total en el año. Un mercado que, a pesar de la dura exigencia hacia la descarbonización y de la evidente criticidad del transporte por carretera para la economía española, no cuenta con ninguna ayuda a la compra del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desde el fin del programa MOVES Pesados, hace ya 17 meses.

Este agotamiento de las ayudas pone de relieve la brecha existente entre España y otros mercados europeos. Con una cuota de vehículos electrificados del 18%, el país se sitúa por debajo de la media continental del 24%. Mientras naciones como Noruega (96,3%), Dinamarca (67,2%) o Suecia (61,4%) triplican la cuota española, España se encuentra en el grupo de cola junto con Letonia y Estonia.

Hasta el mes de agosto, se han registrado la comercialización de 288 modelos de turismos electrificados de las diferentes marcas asociadas a ANFAC. En concreto, 159 modelos diferentes de turismos eléctricos puros (BEV) y 129 de turismos híbridos enchufables (PHEV).

Desde 2019, la oferta disponible de modelos electrificados se ha visto incrementada por cuatro, alcanzando la cifra actual. Durante ese año, se comercializaron un total de 65 modelos de turismos electrificados (24 de BEV y 41 de PHEV).

Igualmente, relevante es el hecho de que la oferta de vehículos eléctricos pertenecientes al segmento «pequeño» sigue aumentando, pasando de 13 en 2019 a 39 modelos en 2025. Un tipo de vehículo con precios más asequibles que, unido a la aplicación de las ayudas del MOVES y la deducción del 15% del IRPF por su compra, permite eliminar la diferencia de precio por tecnología ayudando a aumentar la presencia de vehículos eléctricos.

Durante este año se ha incrementado la presencia de los vehículos BEV y PHEV en los segmentos más pequeños. Este segmento suele representar en torno al 40% de la demanda total del mercado, siendo de importancia para consolidar y democratizar las ventas. Dentro del mercado de turismos BEV, en 2024 solo el 18,9% de los vendidos fueron de este segmento, ocupando el 74,4% el segmento mediano. Sin embargo, hasta agosto de 2025, el peso de los turismos BEV del segmento pequeño ha supuesto el 38,4% de las ventas de eléctricos puros, con 23.814 ventas.

Desde Anfac, se ha hecho un llamamiento a las administraciones para que, ante la buena respuesta de la demanda, asignen nuevos recursos y agilicen su distribución mediante un sistema más directo para los consumidores.