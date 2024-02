Anfac pide considerar el vehículo de cero emisiones una solución y no un problema

Líderes de grandes compañías españolas han debatido sobre las oportunidades que ofrece la electrificación en la primera de las mesas redondas del Foro Anfac, que en su cuarta edición ha contado con la presencia de a secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró y del presidente de Anfac, Wayne Griffiths, como personalidades encargadas de su inauguración.

Este evento se produce en un año clave en el que España debe posicionarse como país de referencia en electrificación en Europa, por lo que los participantes en los foros organizados por la Asociación de Fabricantes de Vehículos no han querido dejar pasar la oportunidad y han reclamado medidas eficaces para acelerar el proceso de electrificación del parque automovilístico español.

Durante su intervención, Griffiths ha destacado el potencial de España en la fabricación de automóviles, resaltando su papel como segundo fabricante de Europa y el octavo del mundo, tras superar a Brasil en 2023. Griffiths he recordado el enorme esfuerzo que están haciendo las fábricas españolas en su transformación para fabricar vehículos con enchufe y destacó, que el año pasado fabricaron 323.000 vehículos electrificados (el 13,2% del total en España), frente a los 17.000 fabricados en 2019.

No obstante, el presidente de Anfac ha recalcado que «la nueva movilidad solo será sostenible si consideramos el vehículo cero emisiones como parte de la solución, y no como el problema». Este sentido, ha destacado el lento progreso del mercado electrificado en España, con un 12% de cuota de mercado en 2023, respecto al resto de los principales competidores en Europa, con una media del 22%. «Nuestra obligación, la de todos, es dar la vuelta a esta situación. El Gobierno tiene que hacer más: en el sistema de ayudas y, también, para explicar los beneficios del vehículo cero emisiones. Ha llegado el momento de adoptar decisiones importantes. No podemos volver a quedarnos a medio camino. Porque eso ya no nos vale. Todos queremos lo mismo: seguir siendo el segundo país productor de vehículos en Europa cuando solo se fabriquen vehículos 100% eléctricos. Pero tenemos que ser más ambiciosos, porque nadie nos va a esperar».

Por su parte, la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró ha destacado que «no hay mejor manera de avanzar al futuro que comprometernos en nuestro objetivo de alcanzar una movilidad sostenible y cero emisiones. Estamos ante un reto que va más allá de las fronteras del sector. El futuro de la movilidad, al igual que nuestro planeta, será sostenible o no será».

A esto, ha añadido la necesaria colaboración público-privada para avanzar en la transformación, «somos conscientes del gran esfuerzo que realiza el sector. Tenemos un gran potencial y como país vivimos un momento disruptivo y pleno de oportunidades. Por ello, es vital trabajar de manera coordinada, ministerio de industria, ministerio para la transición ecológica y sector para el fortalecimiento y reindustrialización de nuestro sector hacia el vehículo eléctrico. Solo juntos podemos lograr este objetivo».

Rebeca Torró, ecretaria de Estado de Industria F. P.

Por su parte el presidente de ACEA y CEO de Renault Group, Luca de Meo, a través de una videoconferencia, ha resaltado «este nuevo terreno de juego para los fabricantes de automóviles está marcado por una volatilidad sin precedentes, sobre todo en términos de tecnología».

Ante este nuevo reto ha añadido que «además de la transformación empresarial, se está configurando una nueva geografía mundial para los fabricantes de automóviles. Y eso, especialmente para los europeos, supone un enorme reto. Tenemos que dotarnos de una auténtica política industrial europea para la industria del automóvil, con un enfoque holístico: unos cuantos principios y objetivos claros, un plan, un proceso de revisión dinámico para asegurarnos de que nos mantenemos en la onda en todo momento. Eso tenemos que hacerlo sentando a todos a la mesa para tener una visión de 360°».

Foro Anfac: Wayne Griffiths, Francisco J Riberas y Jose Manuel Entrecanales F. P.

Durante la mesa de debate sobre «Las oportunidades de la electrificación», moderada por el presidente de Grant Thornton España, Ramón Galcerán, han participado José Manuel Entrecanales, presidente & CEO de Acciona, quien ha destacado la labor de Acciona en el desarrollo de la nueva movilidad a través de la instalación de puntos de recarga, apuntando que «España debe aspirar a ser el líder mundial en vehículo eléctrico, tenemos la capacidad, el conocimiento industrial y el talento para conseguirlo. El reto nos involucra a todos: fabricantes, generadores y, por supuesto, a los poderes públicos, a los que corresponde establecer las medidas necesarias para incentivar la demanda mediante ayudas a la producción y adquisición del vehículo eléctrico y facilitar el entorno regulatorio adecuado para asegurar el despliegue de las infraestructuras y los puntos de recarga necesarios».

Wayne Griffiths, presidente de Anfac, ha querido recalcar en esta misma mesa que «la apuesta por la electrificación está clara. Las marcas ya están demostrando su compromiso. Ahora es el momento de establecer medidas eficaces tanto en el ámbito de ayudas a la compra como de desarrollo de la infraestructura de la recarga que hagan del vehículo electrificado una opción atractiva para el cliente. España tiene una oportunidad única para ser un hub de la electromovilidad en Europa y este empieza también por tener un mercado fuerte».

El presidente de Sernauto y presidente de Gestamp, Francisco J. Riberas, ha indicado «España cuenta con un parque de proveedores de automoción sólido, innovador y muy competitivo, capaz de desarrollar componentes, sistemas y tecnologías para todo tipo de motorizaciones, incluida la electrificada. Nuestra fuerte apuesta por la innovación y la diferenciación tecnológica nos ha convertido en lo que somos hoy: socios estratégicos de fabricantes de vehículos en todo el mundo. Si queremos convertirnos en un hub de la electrificación, necesitamos una estrategia-país firme y a largo plazo, una colaboración público-privada real y medidas de la Administración consensuadas que nos posicionen los primeros en esta carrera».