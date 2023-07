Cuidado si conduces en el extranjero: las multas pueden llegar a casa

Está muy extendido el mito de que al conducir en el extranjeropodemos saltarnos ciertas normas, pues las multas no suelen llegar nuestro domicilio. Esta afirmación tiene muchos matices y aunque es cierto que se cumple en gran parte del mundo, en la mayoría de países de nuestro entorno no es así y la sanción termina llegando casa.

El ejemplo más evidente de esto es la Unión Europea (UE), cuya normativa especifica que todos sus países miembros pueden intercambiar los datos de las matrículas y reconocer así a los conductores o propietarios de los vehículos que hayan cometido una infracción y sancionarles por ello.

¿Qué multas llegan y cuáles no a España?

A pesar de todo esto, no todas las multas llegan a España. Las que no están relacionadas directamente con la seguridad vial, como por ejemplo las impuestas en las zonas con restricciones a la circulación por razones medioambientales o las multas por estacionar de manera incorrecta, generalmente quedan exentas.

Desde el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), detallan que las sanciones que no entienden de fronteras y sí suelen llegar a nuestro domicilio son las impuestas por: exceso de velocidad, no usar el cinturón de seguridad, no detenerse en los semáforos, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (atendiendo a la tasa límite del país en cuestión), no utilizar el casco de seguridad en la moto, utilizar un carril prohibido o conducir utilizando el móvil o cualquier otro dispositivo.

¿Qué pasa si recibo una multa?

Si después de todo esto, termina llegándonos la sanción, deberemos, primero, comprobar que todos los datos estén correctos, puesto que muchas veces pueden venir con informaciones erróneas que invalidarían la sanción. Es imprescindible, además, que llegue por correo certificado, y debe constar tanto de que la administración pertinente la ha enviado como que el conductor la ha recibido.

Ampliar No todos los países tienen las mismas reglas de circulación Thomas Stockhausenstockhausen.t@gmx

En cuanto a los puntos, cabe tener en cuenta que hoy en día sólo se está aplicando la detracción de éstos en países como Italia, Francia, Bélgica o Alemania. Otros, como por ejemplo España, todavía lo están estudiando como medida para multar a los extranjeros que acuden.

¿Y si no pago la multa?

Este es un asunto que todavía está por resolver en una gran cantidad de países. En principio, no suele ocurrir nada, puesto que ningún estado miembro de la UE puede embargar una deuda en una cuenta extrajera. Sin embargo, en algunos países, al atravesar su frontera, nos pararán en la aduana para hacernos pagar si queremos entrar.

Noticias Relacionadas Marina Ortiz N. S.

Existen a pesar de esto algunas excepciones en las que sí que podría ser obligatorio pagarlas. Y es que en algunos países como Alemania o Países Bajos, las multas las imponen los juzgados, por lo que se podrían ejecutar en España por el juzgado penal del país del infractor.