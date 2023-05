De acuerdo con cifras oficiales, el mal tiempo está presente en al menos un 13% de los accidentes de tráfico que se registran cada año en el país. Por ello, ante circunstancias climatológicas adversas como las que se registrarán en los próximos días, se hace más necesario aún tomar todas las precauciones necesarias antes de ponerse frente al volante.

La llegada de una DANA tiene en alerta a gran parte del territorio nacional. La situación es tal que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en aviso naranja por lluvias y tormentas a Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana y en amarillo a Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña; lo que puede suponer un peligro para la seguridad vial.

Conviene ser previsor ante los avisos de lluvias intensas y llevar algún objeto con el que poder romper la ventanilla si no nos queda más remedio que viajar. No tenemos que intentar cruzar con el coche zonas anegadas.

Ante estas circunstancias, nos ofrecen una serie de consejos para reducir los riesgos que pueden representar la lluvia, el granizo o los fuertes vientos para los usuarios de las vías.

Así, antes de iniciar un viaje es importante que conozcamos la ruta de forma previa y obtener información sobre el pronóstico del tiempo en la zona. Si se puede atrasar o adelantar el viaje a las horas con menos probabilidad de lluvia, hacerlo. También conviene revisar que el vehículo esté en buenas condiciones, que funcionan todas las luces y que los limpiaparabrisas se encuentran en buen estado y llevar el móvil con suficiente carga, para poder comunicarnos en caso de alguna emergencia.

Ya durante el recorrido, si nos pilla lluvia intensa o viendo, deberemos conducir con suavidad, evitando los movimientos bruscos, frenazos o giros inesperados. Este tipo de situaciones pueden suponer un riesgo no solo para el vehículo en cuestión sino también pueden afectar a quienes están alrededor.

Asegurarse de que las lunas del vehículo no estén empañadas, pues esto puede reducir la visibilidad del conductor y aumentar el riesgo de accidentes. Para ello se puede usar el aire acondicionado, lo que equilibrará la temperatura interior del coche con la exterior. En el caso de ser necesario realizar un adelantamiento, se debe aumentar la velocidad del limpiaparabrisas para garantizar que en todo momento tenemos una correcta visión de la carretera y del vehículo que estamos superando.

Prestar especial atención a las hojas que pueden caer de los árboles, producto del viento, pues pueden afectar el agarre de los neumáticos.

¿Qué hacer en caso de inundaciones?

Las lluvias pueden dejar fuertes inundaciones. Por ello es importante recordar las recomendaciones sobre qué hacer si este tipo de situaciones se presentan estando en carretera.

En primer lugar, se debe evitar atravesar el torrente de agua. El conductor no se debe fiar por conocer la vía, pues la corriente puede haber arrastrado objetos y haberla modificado. Si se puede, se debe dar la vuelta y buscar un camino alternativo.

En caso de no poder evitar el torrente y el coche empiece a ser arrastrado por la corriente, se sugiere llamar a los servicios de emergencia, quitarse el cinturón de seguridad y abandonar el habitáculo del vehículo lo más pronto posible. En cuanto a por dónde salir, no hay que intentar abrir la puerta, sino que hay que esperar hasta que se haya igualado la presión de dentro y fuera del coche.

Si no podemos abrir las puertas la mejor opción será la ventanilla. En caso de que no se pueda abrir, bien porque el mecanismo se haya estropeado o porque el coche ya no tenga alimentación eléctrica, lo mejor es romper la ventanilla -nunca la luna delantera, porque su revestimiento impide que se agujeree- con un martillo de punta metálica o con algún otro objeto contundente.

En ese momento lo más probable es que el agua entre con mucha fuerza, así que mantener el cinturón abrochado hasta el final es buena idea. Sólo podremos abrir la puerta con bastante facilidad cuando el coche esté completamente inundado, así que, en este tiempo conviene que tratemos de mantener la calma e ir respirando profundamente para aprovechar el aire mientras lo tengamos, según las recomendaciones de Autocasión. Si el coche está siendo arrastrado por la fuerza del agua, podemos intentar salir por la ventanilla del lado contrario a la corriente.

Una vez fuera, intentaremos nadar a favor de la corriente, pero dirigiendo nuestro rumbo hacia la orilla más cercana. En los vehículos de transporte público como autobuses o trenes de metro hay unos pequeños martillos ubicados en los laterales junto a las ventanillas. Están específicamente diseñados para romper de manera sencilla un cristal en caso de accidente, y facilitar la evacuación de emergencia.