Imagen de archivo de una administración de lotería. C7

La suerte sonríe a Canarias con más de dos millones de euros en premios

El premio mayor lo repartió la Primitiva con un premio de 520.000 euros en Telde y otro de 1.283.000 euros en San Cristóbal, Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:57

Comenta

Canarias vuelve a ser escenario de fortuna tras los últimos sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, que han dejado en el archipiélago más de dos millones de euros repartidos entre varios municipios.

En el sorteo de la Lotería Nacional, se distribuyeron dos premios de 30.000 euros cada uno: en el Centro Comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria, y otro en la isla de Tenerife.

La Bonoloto también dejó huella en el archipiélago, con un premio de 182.386 euros en la calle Fernando Guanarteme, 129.

Por su parte, la Primitiva repartió los mayores importes en Canarias, con un premio de 520.000 euros en Telde y otro de 1.283.000 euros en San Cristóbal, Tenerife.

