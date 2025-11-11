Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

ONCE

Resultado del sorteo 11/11 de la ONCE 2025 hoy, martes 11 de noviembre

Comprueba tu cupón del sorteo 11 del 11 de la ONCE 2025 y conoce todos los números agraciados

Martes, 11 de noviembre 2025, 08:00

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2025 de hoy, martes, 11 de noviembre. En breves instantes podrás comprobar tu cupón para saber si tu número ha sido uno de los premiados.

Con un único cupón, los participantes pueden optar a uno de los grandes premios o a alguna de las numerosas categorías intermedias. El más deseado de todos ellos es su premio principal de 11 millones de euros para el cupón que coincida en número y serie con el número ganador.

Además, se reparten 11 premios de 1 millón de euros y 119 premios de 50.000 euros, junto con miles de premios adicionales: 1.080 de 1.200 euros, 10.800 de 120 euros, 108.000 de 12 euros y reintegros de 6 euros.

En conjunto, el sorteo reparte más de 1.200.000 premios, con un volumen total que supera los 40 millones de euros.

El Sorteo 11/11 se celebra este martes a las 20:25 horas (horario de Canarias). Los cupones pueden adquirirse hasta las 20:00 horas del mismo día, tanto en la web y aplicación de Juegos ONCE como a través de los vendedores autorizados. Cada cupón tiene un precio de 6 euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Canarias7 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

