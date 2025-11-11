Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2025, en directo: comprobar resultados del 11 de noviembre
SORTEOS ·Sigue el sorteo del 11/11 de la ONCE en directo hoy martes 11 de noviembre y comprueba si tu cupón es uno de los premiados
Martes, 11 de noviembre 2025, 19:52
19:49
Primer premio del Extra 11/11 de la ONCE 2025
El primer premio del sorteo del 11 del 11 de la ONCE hoy martes 11 de noviembre asciende a 11 millones de euros a las cinco cifras y a la serie . De este primer premio, salvando los números adicionales, derivan el resto de premios que van desde 50.000 hasta 6 euros.
19:44
Cómo participar en el sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2025
Si todavía no tienes tu cupón para el sorteo del 11/11 de la ONCE de hoy martes 11 de noviembre aún estás a tiempo de comprar uno, pero solo hasta las 19:55 h (horario de Canarias). Puedes adquirirlo en la página web oficial de JuegosONCE. Cada cupón tiene un precio de 6 euros .
19:40
Emisión del sorteo del once del once de la ONCE
En el sorteo 11 del 11 de la ONCE de hoy martes 11 de noviembre de 2025 la emisión de la lotería está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 , más un número de serie comprendido entre el 1 y el 120.
19:35
Premios adicionales del sorteo 11 del 11 de la ONCE
En el sorteo del 11/11 de la ONCE de hoy martes 11 de noviembre hay una categoría adicional, se trata de 11 premios extra de 1.000.000 de euros en premios a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.
19:29
Premios del sorteo 11/11 ONCE 2025
Estos son los premios del Sorteo 11/11 de la ONCE de hoy a los que puedes aspirar:
1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie
119 premios de 50.000 € a las cinco cifras
1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras
10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras
108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras
1.080.000 premios de 6 € a la última cifra (Reintegro a la cifra señalada con R)
Además hay 11 premios adicionales de 1 millón de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracción completas, además de 1.3090 premios de 2.000 euros también a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracción completas.
19:27
Horario del sorteo del 11/11 de la ONCE
El sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2025 comienza a las 20:25 horas (horario de Canarias) . Podrás seguir la lotería en directo en esta misma página para conocer todos los números, premios y resultado de la lotería hoy, 11 de noviembre, por la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
19:25
Sorteo 11 del 11 de la ONCE en directo
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2025 en directo ! Sigue la lotería de hoy martes 11 de noviembre y comprueba si tu cupón es uno de los premiados con los grandes premios de este sorteo extraordinario de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) antes de las grandes citas de las loterías de Navidad.
10:43
Horario y dónde ver el sorteo del 11 del 11 de la ONCE en directo
El sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2025 empieza a las 20:25h. (horario de Canarias) y podrás seguir el sorteo en directo en esta misma página para comprobar tu número y conocer los resultados. ¡Quedan sólo unos minutos!
