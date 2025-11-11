Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2025, en directo: comprobar resultados del 11 de noviembre

19:29

Premios del sorteo 11/11 ONCE 2025

Estos son los premios del Sorteo 11/11 de la ONCE de hoy a los que puedes aspirar:

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie

119 premios de 50.000 € a las cinco cifras

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra (Reintegro a la cifra señalada con R)

Además hay 11 premios adicionales de 1 millón de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracción completas, además de 1.3090 premios de 2.000 euros también a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracción completas.