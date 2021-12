Parte del cuarto premio se queda en Arucas y Gáldar

La comarca Norte de Gran Canaria ha resultado agraciada con un pellizco del cuarto premio, correspondiente al 42833. El Bazar Trébol, en la calle Infanta Benchara número 3 de Gáldar, y la administración de lotería Ferrera, en la Plaza de la Constitución número 4 de Arucas, han sido las afortunadas que han repartido parte de este cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad en la zona Norte.

El cuarto premio de la Lotería de Navidad está dotado con 200.000 euros a la serie, lo que supone 20.000 euros al décimo.

En Arucas, la administradora de lotería Pino Ferrera, nada más conocer la noticia, se mostraba «muy contenta, no se cuánto he vendido ahora mismo, me acabo de enterar por el grupo de loterías que tenemos». Más tarde se confirmarí la venta de unúico décimo de este quinto en Arucas, lo que supone 20.000 euros para el afortunado. Situada la administración en la céntrica Plaza de la Constitución, junto a las Casas Cosnsitoriales, Ferrera recuerda que «ya hemos dado el Gordo en 2018. El premio más importante hasta ahora». En el caso de este cuarto premio, «fue por terminal, lo mío es terminal».

«Abrumada y sin creérmelo, nerviosa», estaba nada más conocer la fortuna Pino Ferrera. «Pensaba que no iba a dar nada, pero estoy contenta, cuando oí Arucas y Plaza de la COnstitución fue una inmensa alegría». De momento, «no hay nadie por aquí, está la cosa tranquila, un cliente y poco más».

La clientela de esta administración de Arucas es «mucha gente de afuera, estoy en una zona que viene mucho turismo y este año ha estado muy movido y hasta gente de la Península. Tengo mis cleintes fijos, claro, pero mucha gente de fuera he venido, más que el año pasado» con la covid.

Galdar

Ricardo García es el marido de la propietaria del bazar mixto Trébol de Gáldar, en el mismo casco, frente al instituto.

«Ahora mismo todavia no sabemos cuánto hemos repartido, ha sido por máquina, los números son por terminal», decía Ricardo García nada más conocer la fortuna. Finalmente este bazar galdense confirmó la venta de un único décimo por terminal del 42833.

Gáldar este año está de moda, con su decoración navideña y la Semana de las Flores han sido miles las persons que se han acercado hasta el municipio norteño. Por eso «este año ha habido una gran afluencia de clientes. Es la primera vez que damos un premio en navidades; antes sí hemos dado en la lotería de los jueves, pero del Sorteo de Navidad, el primero».

Ricardo y su mujer Romi llevan 8 años regentando este bazar. Dar el parte del cuarto premio de la Lotería de Navidad «supone una gran alegría para nuestra clientela, esperamos que los afortunados sean gente de diario. Y que sean unos cuantos los décimos repartidos. Es una gran emoción y alegría lo que sentimos», en palabras de Ricardo García.