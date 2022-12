Isidro comparte su fe al cero: «Hay mucha familia a la que ayudar»

El que la sigue la consigue, que se suele decir. Isidro, un vecino del barrio de Las Huesas, en Telde, nunca dejó de creer en su número de la suerte, el cero. Para muchos, un número vacío, extraño, con poco encanto, e, incluso, hay quien dice que es hasta feo. Pero lo cierto es que, al fin y al cabo, es una cifra más, por lo que también forma parte del Sorteo Extraordinario de Navidad. Tanto es así, que esta vez la combinación ganadora del premio Gordo de la lotería navideña ha comenzado y acabado en ese número, el más redondo de todos, y gracias al que, por su fe en él, Isidro pudo dormir un poco más tranquilo anoche.

Como casi siempre suele hacer, Isidro, un humilde pensionista teldense, decidió confiar para este sorteo, el más esperado del año por todos los españoles, en una de las administraciones de lotería más cercanas a su vivienda, la del Bazar La Movida, en el 22 de la calle África, Las Huesas.

Antes de que las agujas del reloj llegasen a las 11.00 horas de la mañana este jueves, el afortunado decidió acercarse con su coche al puesto de apuestas del Estado que le vendió el boleto para interrumpir a Vicente Ortega, dueño del establecimiento, quien estaba siendo entrevistado por las televisiones y las radios, para darle la noticia de que él había sido el comprador del 05490.

Sin bajarse del vehículo, Isidro se puso a tocar la pita emocionado, agradeciendo también a la vendedora su parte de culpa. Desde el sillón del coche contó a todos que todavía no sabía qué iba a hacer con el dinero que acababa de llegarle, pero que se sentía muy feliz de haber podido ganar en tranquilidad para él y su familia durante, al menos, unos cuantos años.

«Aún no me ha dado tiempo de pensar en qué voy a hacer con el premio, pero hay mucha familia a la que ayudar», expuso ante los medios de comunicación y vecinos que se acercaron a felicitarle y a conocer sus sensaciones. « Por lo pronto hoy voy a descansar y a decirle a mi mujer que cierre el negocio durante una temporada, que todo el mundo sabe lo difícil que es la hostelería y ella también se merece un descanso. También puede que dedique un pellizco a operarme de la cadera», añadió con ganas de irse a su casa a celebrarlo con sus seres queridos.

Este jubilado, padre de una hija y esposo de la dueña del bar Rodríguez, sito también en Las Huesas, se levantó por la mañana con la misma ilusión que los otros 47 millones de españoles, pero sin tener ni idea de la que estaba a punto de caerle encima. Iba en su coche tranquilo, escuchando a los niños de San Ildefonso cantar y de repente sale lo que todo el mundo esperaba, el Gordo, premiado con 4.000.000 millones de euros a la serie y 400.000 al décimo. «Tenía todas las terminaciones que había comprado memorizadas. Sabía que tenía el cero porque siempre me gusta jugar con él, pero me sonaba que era el 90. Cuando busqué entre los billetes que guardaba, me di cuenta de que tenía entre mis manos el Gordo, no me lo podía creer. En ese momento me quedé sin palabras y empecé a temblar», relató tan solo un rato después de ese instante.

Lo que se vende en Las Huesas, se queda en Las Huesas. Todo queda en casa. Para el Bazar La Movida, esta es la primera vez que vive la experiencia de repartir un primer premio en este sorteo desde que abrió sus puertas en 1982. Y no será por falta de suerte, pues, ya en el Euromillón del 31 de mayo de 2019 vendieron otro boleto valorado en un millón de euros. Además, después de la pandemia, también han conseguido repartido más de 600.000 euros entre sus clientes.