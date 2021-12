El Bazar Mallorca sorprende con un quinto premio

«Me acabo de enterar por ti, no me ha dado tiempo de mirar», confesaba Eduardo Mena tras recibir la llamada de este periódico desde la administración nº64, en pleno paseo de Las Canteras. Habían estado pendientes del sorte de la lotería de Navidad hasta que salió el gordo, pero cuando quedaba el último quinto ya habían tirado la toalla y estaban más pendientes del trabajo del día. Es por eso que aún no sabían cómo reaccionar ante la noticia de que habían repartido premio.

El número agraciado es el 89109, pero aún desconocen cuántos décimos han vendido, ya que han sido íntegramente por terminal. Es la primera vez desde que abrió la administración, hace siete años, que reparten suerte en la lotería de Navidad. «Es una buena noticia, claro, siempre te emocionas por la persona a la que se lo has vendido aunque no te haya tocado a ti», apunta Mena. Además, también han repartido varios premios en la Primitiva y la Bonoloto.

Este año, resalta que las ventas se han duplicado con respecto a las de 2019, descontando el bajón del inicio de la pandemia y ya se preparan para la del Niño.