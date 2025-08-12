Dos boletos de La Bonoloto premiados con más de 52.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria Cada uno de ellos con cinco números acertados más el complementario en el sorteo del martes, 12 de agosto de 2025

La suerte ha sonreído este martes a Las Palmas de Gran Canaria. Dos administraciones de lotería de la capital, ubicadas en el centro comercial Las Arenas y en Virgen de Lourdes númerp 4, han repartido premios de 52.168,53 euros cada uno, correspondientes a la segunda categoría de La Bonoloto (cinco aciertos más el número complementario).

El sorteo celebrado el 12 de agosto dejó como combinación ganadora los números 03, 05, 21, 27, 29 y 46, con el 43 como complementario y el 1 como reintegro.

En esta ocasión no hubo acertantes de primera categoría, por lo que el bote continuará incrementándose para el próximo sorteo.

