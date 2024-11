Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2024 El anuncio cuenta la historia de Julián, un hombre que acude a una administración a comprar un décimo de Navidad, aunque no tiene a nadie con quién compartirlo

El anuncio de la Lotería de Navidad 2024 ya se puede ver. Cuenta la historia de Julián, un hombre que asegura no tener a nadie con quien compartir su décimo de lotería. A través del vídeo, se descubre la conmovedora historia de Julián y de cómo todos se unen para compartir un décimo de Navidad con él, desencadenando un gran momento de solidaridad.

Julián, hasta hace poco poblador de una aldea gallega, se ha mudado a la ciudad porque en su pueblo ya apenas hay vecinos. Cuando llega a la urbe, observa una gran cola delante de una administración de lotería, en busca de la ansiada suerte. Una reportera le pregunta con quién va a compartir el décimo y responde que no tiene a nadie con quien hacerlo.Las palabras de Julián se hacen virales y se emprende una campaña a través de las redes sociales para compartir un décimo con Julián. El anuncio termina con el hombre emocionado y apabullado por todo el cariño expresado por la gente.

Rodado en Madrid y Vigo

El anuncio se ha rodado en Madrid, Vigo y alrededores, según informaron los responsables del trabajo. El propósito en todo momento ha sido ser un «reflejo de la sociedad española». «A través de Julián, mostramos cómo todo un país se organiza para ayudar a una persona», argumentan sus creadores. Amadeo Marín es el actor que encarna a Julián, el protagonista del proyecto. Es riojano y no se dedica profesionalmente a la interpretación.

La canción elegida para acompañar el vídeo es 'Catch a Falling Star', del cantante Perry Como. Con el objetivo a darle un toque más navideño, la agencia de publicidad encargada de llevar a cabo el trabajo ha apostado por una versión coral.

Los responsables de Proximity Madrid, la agencia encargada de la iniciativa, aducen que el que el sentimiento solidaridad es el gran protagonista del anuncio. «Compartirlo es extraordinario», es el lema del spot, que hace referencia a la necesidad de vivir esta época del año con los seres queridos.

Este año había dudas sobre la oportunidad de presentar este jueves 14 de noviembre el anuncio de la Lotería de Navidad 2024, debido a la DANA. «Al margen de elementos festivos, es mejor hacerlo porque la solidaridad es necesaria estos días. Sobre todo por la noticia de la reapertura de la administración de Benetússer afectada por las inundaciones. Con resiliencia podemos superar la catástrofe», dijo el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huertas. «Abrir el punto de venta es una forma de transmitir ilusión y esperanza, y mandar un mensaje de que con resiliencia podemos resurgir tras el desastre», apostilló.

Huerta sostuvo que aún se ha evaluado cuántos décimos han quedado destruidos por la catástrofe. «Se están recuperando muchos. Los que no se puedan recuperar se anularán. En cuanto a los que han perdido todo, incluido décimos, no lo podrán cobrar a no ser que lo puedan demostrar a través de, por ejemplo, una foto en el móvil. Se evaluará caso a caso».

Los publicistas también han querido denunciar «el abandono de las zonas rurales». «La interconexión a la que estamos sometidos muchas veces es criticada, pero en esta ocasión sirve para conseguir un objetivo común», alegaron.

Los vecinos de los municipios valencianos devastados por la DANA han visto en la Lotería de Navidad una forma de perseguir la fortuna que le resarza de la tragedia vivida. Los habitantes de Alfafar se han afanado en comprar los décimos con la terminación 29, día de las inundaciones torrenciales. Sus habitantes se han acercado a los despachos de lotería, según cuenta Francisco Javier Bermell, lotero en una de las pocas administraciones abiertas en Alfafar, y han agotado los décimos con esa terminación.

