Zelensky: «Nos queda claro que no podemos entrar en al OTAN» El presidente ucraniano admite ante la nación las nulas posibilidades de integrarse en la Alianza, pero será inflexible ante Rusia sobre la integridad del territorio de su país

La cuarta ronda de conversaciones iniciada el lunes entre las delegaciones rusa y ucraniana para tratar de acordar un cese de las hostilidades se reanudó este martes por videoconferencia. Las posiciones de ambas partes continúan aparentemente irreconciliables y los bombardeos no dan tregua. Sin embargo, en las últimas horas, fuentes de funcionarios próximos a los negociadores hablan de cierta «aproximación».

Por lo pronto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este martes en un encuentro telemático con altos mandos militares de la Alianza Atlántica que su país va a tener que renunciar a integrarse en el bloque. «Ha quedado claro que Ucrania no es miembro de la OTAN. Lo entendemos. Somos gente comprensiva. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban supuestamente abiertas, pero ya hemos visto que no podemos entrar», se lamentó resignadamente Zelenski. «Esto es así y debo admitirlo», añadió.

Al mismo tiempo, el jefe del Estado ucraniano dijo alegrarse de que «nuestra gente comience a entender esto y confíen en sus propias fuerzas y en la ayuda de nuestros socios». Zelenski pidió una vez más ayuda militar a la OTAN y deploró que la organización sigue «poniendo peros» al establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, para evitar que las fuerzas rusas sigan disparando misiles y bombardeando con sus aeronaves. Aseguró que el bloque atlántico «parece haber quedado hipnotizado por la agresión rusa».

A este respecto, el presidente ucraniano declaró que «escuchamos argumentos diciendo que la Tercera Guerra Mundial podría comenzar si la OTAN cierra su espacio a los aviones rusos. Por eso, no se ha creado una zona aérea humanitaria sobre Ucrania, por eso, los rusos pueden bombardear ciudades, hospitales y escuelas». Afirmó que para su país «es vital tener aviones» y señaló que, puesto que al no estar en la Alianza «no pedimos que se active el artículo 5 del Tratado de la OTAN (…) sí haría falta crear nuevos formatos de interacción». Zelenski subrayó tal necesidad, ya que los aviones y misiles rusos podrían volar hacia Occidente y recordó que Rusia «ha atacado con misiles a 20 kilómetros de las fronteras de la OTAN y sus drones han llegado ya hasta allí».

El principal negociador ucraniano, Mijailo Podoliak, insistió este martes antes del comienzo de las conversaciones que su país «no hará concesiones relativas a su integridad territorial», queriendo dejar claro que, como venía exigiendo Moscú, Kiev no reconocerá Crimea como rusa ni las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk como Estados independientes. Mucho menos, los territorios ucranianos ocupados por las tropas rusas durante la actual campaña, entre ellos la provincia de Jersón y la franja que une Donetsk con Crimea.

Podoliak señaló que lo prioritario en las negociaciones pasa ahora por «acordar un alto el fuego y la retirada de las tropas rusas de Ucrania». Y aquí la cuestión no va a ser fácil, ya que habrá que determinar qué zonas debe dejar libres el Ejército ruso. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo este martes que «aún es prematuro hacer un pronóstico» sobre el posible resultado de la serie de contactos y sobre la fecha del final de las negociaciones.

Por su parte, Oleksii Arestóvich, consejero de la Presidencia ucraniana, anunció que «a lo más tardar en mayo deberíamos muy probablemente llegar a un acuerdo de paz o quizá mucho más rápido».

El representante de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, formuló este martes las condiciones de Rusia-Ucrania: Desmilitarización (descartar las armas ofensivas), desnazificación (prohibición de las organizaciones neonazis), garantizar que Ucrania no será una amenaza para Rusia y renunciar a formar parte de la OTAN. Nebenzia esta vez no dijo nada de Crimea y Donbass, que, al margen de que Ucrania las reconozca o no, seguirán manteniendo su actual estatus fuera del control de Kiev.