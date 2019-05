«Ya no quedan plagas para este pueblo»

Poco a poco los ciudadanos se fueron congregando en distintos puntos de la ciudad para manifestar su respaldo a la iniciativa de Guaidó, pero tras las embestidas de la policía del régimen, los concentraciones se fueron dispersando y regresando a sus casas. Golpe bajo de la dictadura que no dudó en reprimir a la población desarmada con perdigones, bombas lacrimógenas o arremetiendo con los vehículos blindados a los civiles que iban a pie. Los vídeos que circulan por las redes sociales dan buena cuenta de ello y las imágenes estremecen por su crueldad.

Concentraciones

«No hay escudo que valga»

También las religiosas participan, a lo largo y ancho del país, en las concentraciones que se suceden desde hace años. Los hábitos se han vuelto comunes en los peligrosos escenarios de las calles, porque sufren los mismos atropellos que el resto de la población. No hay escudo que valga. Con un admirable valor enfrentan a la policía bolivariana que reprime, secuestra, agrede o roba a los que encuentran a su paso. En la era de las comunicaciones inmediatas ha quedado suficiente testimonio gráfico de los abusos cometidos por los «agentes de la ley».

Subir la temperatura poco a poco

Pero no todo son marchas y manifestaciones. Lo más difícil vuelve cuando hay que volver a la rutina de horas sin luz (en algunas poblaciones la luz no se va, sino que llega), ausencia de medicamentos (desde los más comunes a los especializados), inflación galopante (el sueldo es de 18.000 bolívares y una coca-cola cuesta 13.000) y días completos sin agua porque el servicio es muy deficiente. Toda va colapsando poco a poco, pero la esperanza de Guaidó y con él de la mayoría de la población, parece no tener final.

Dicen que, si se quiere sancochar una rana viva, no se la puede echar al agua hirviendo, sino que hay que meterla en agua fría e ir subiendo poco a poco la temperatura. Cuando quiera saltar fuera de la olla ya será tarde, porque sus músculos se habrán entumecido. Algo así ha sucedido en Venezuela. El régimen chavista ha ido subiendo poco a poco la temperatura: se fueron recortando derechos, se fue intimidando a la población para que no protestara, se fueron deteriorando los servicios, se fue minando la libertad...