El testimonio de dos españolas de la tragedia: «Tenemos amigos que no tienen donde quedarse» Los servicios de rescate tratan de hallar personas aún con vida entre los escombros de los edificios destruidos por los terremotos

A contrarreloj. Así trabajan los equipos de rescate tratando de hallar supervivientes del terremoto y sus réplicas que han asolado diversas zonas de Turquía y Siria. Los seísmos no entienden de fronteras y por ello están provocando una ola de solidaridad no sólo dentro de estos países si no también en el extranjero. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha revelado que además de los miembros de la OTAN y la Unión Europea, otros 45 países han ofrecido su ayuda.

España fue uno de las primeras naciones en reaccionar con el envío de de dos aviones, uno de la UME y otro con especialistas de la Comunidad de Madrid. Un grupo de Bomberos de Zaragoza, Huelva y Málaga también se desplazan a Turquía para echar una mano en esta crisis humanitaria que se ha cobrado ya más de 5.000 muertos, 20.500 heridos y 6.800 edificios que todavía engullen a un considerable número de personas desde que la tierra se moviese durante la madrugada del lunes con suma brusquedad.

Vídeo. España fue uno de los primeros países en ofrecer su ayuda a las autoridades turcas. 100 efectivos de la unidad Militar de Emergencias ya se encuentran en la zona del desastre, así como bomberos de gran parte del territorio español como Huelva o Málaga. / ATLAS

Vídeo. Bomberos de Zaragoza no lo han dudado y también viajan a Turquía y Siria para colaborar en las tareas de rescate y desecombro tras los duros terremotos sufridos en las últimas 24 horas. Se trata de un contingente de actuación rápida formado por dos sanitarias, tres guías caninos, más sus perros especialistas, un bombero de apoyo y un jefe de equipo. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Vídeo. Un grupo de siete bomberos andaluces pertenecientes al Consorcio de Bomberos por el Mundo han decidido desplazarse a la zona cero del terremoto que ha asolado el sur de Turquía, en la frontera con Siria, para ayudar en las labores de rescate. / ATLAS

Vídeo. La ola de solidaridad está siendo tal que voluntarios de todas partes del mundo están llegando al aeropuerto de Estambul para ayudar en todo lo que puedan a los equipos de rescate turcos y sirios. / ATLAS

Vídeo. El seísmo de 7,8 grados en la escala de Richter pilló por sorpresa a Paula y María, dos españolas que residen en Gaziantep. Se despertaron confundidas, sin saber muy bien qué estaba pasando. Cogieron lo indispensable y evacuaron el edificio. Eran las cuatro de la madrugada. «Al salir a la calle nos dimos cuenta de que había sido mucho más fuerte de lo que pensábamos», cuentan. «Gente asustada, niños con las mantas puestas porque no tenían otra cosa», dicen las españolas todavía con el miedo en el cuerpo. Pero volvieron a entrar a su residencia, aunque por poco tiempo, porque «a los diez minutos hay otro terremoto y volvemos a salir a la calle». Así han pasado todo el día, atentas a las señales. Informan de que hay gente con menos suerte: «Conocemos amigos que van a dormir aquí y hay otros que no tienen dónde quedarse». / ATLAS

Vídeo. Turquía ha habilitado un corredor aéreo para facilitar el traslado de ayuda y equipos de rescate a las zonas afectadas por el devastador terremoto.Aviones militares medicalizados trasladan a los heridos desde el epicentro del devastador terremoto hasta la ciudad de Estambul donde serán tratados en hospitales. También, decenas de ambulancias, con más heridos, llegan hasta un buque hospital al puerto de Hatay, provincia al sur del país a orillas de Mediterráneo y una de las más castigadas por el seísmo. / ATLAS

Vídeo. El balance de víctimas mortales a causa de los terremotos registrados el lunes en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, ha ascendido a más de 5.000, según los últimos balances oficiales, que incluyen cerca de 3.500 fallecidos en territorio turco. Las previsiones más pesimistas las ha anunciado la Organización Mundial de la Salud, que cree que el número final de fallecidos podría llegar a 20.000. / ATLAS

Vídeo. Las imágenes grabadas por dron hablan por sí solas y muestran algunas zonas como la ciudad de Adana, en el epicentro del temblor, completamente devastadas. Los trabajadores de rescate recorren la destrucción buscando supervivientes noche y día. / ATLAS