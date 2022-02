La justicia europea condiciona los fondos a cumplir con el Estado de Derecho

Dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalaron este miércoles la retención de fondos europeos a los países que vulneren el Estado de Derecho. Polonia y Hungría recurrieron este nuevo mecanismo para lograr su anulación, pero finalmente el alto tribunal ha dado la razón a Bruselas. Los jueces europeos defienden que el reglamento tiene como objeto «proteger el presupuesto de la Unión (...) y no sancionar la vulneración» del Estado de Derecho.

Del mismo modo, estima que el instrumento adoptado por el Ejecutivo comunitario cuenta con una base jurídica adecuada y respeta las competencias de la Unión Europea. Tal y como detalla en su sentencia, considera que el respeto a los valores comunitarios «constituye un requisito para disfrutar de todos los derechos derivados de la aplicación de los Tratados a un Estado miembro».

Esta decisión es, por tanto, una advertencia a los países díscolos, un proceso jurídico en el que los gobiernos de Varsovia y Budapest se sienten en el punto de mira. A principios de mes, la Comisión Europea bloqueó 15 millones de los fondos Next Generation destinados a Polonia por no acatar la Justicia europea. Además, el TJUE tiene otro proceso abierto contra el Gobierno ultraconservador polaco, en el que impone una sanción de 69 millones de euros por no desmantelar un régimen disciplinar a los jueces polacos que la UE considera un riesgo para el Estado de Derecho.

Varsovia y Budapest creen, en cambio, que este reglamento colisiona con otros ya existentes en los Tratados de la UE y votaron en contra de su adopción. Los dos países bloquearon además la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros durante varias semanas para tratar de tumbar este mecanismo, que consideran arbitrario y carente de base jurídica.