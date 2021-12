Francia cierra las fronteras a los turistas británicos Solo podrán entrar los viajeros procedentes del Reino Unido que puedan justificar «un motivo imperioso», independientemente de si están o no vacunados

Francia cerrará a partir de este viernes las fronteras a los turistas británicos ante el avance de la variante Ómicron en el Reino Unido y ante el rápido aumento del número de contagios al otro lado del Canal de la Mancha, anunció el portavoz del gobierno galo, Gabriel Attal.

Solo podrán entrar en Francia los viajeros procedentes del Reino Unido que puedan justificar «un motivo imperioso», independientemente de si están o no vacunados. «No se permitirá desplazarse por razones turísticas o profesionales», anunció Matignon en un comunicado. El Gobierno francés precisó que los ciudadanos franceses o residentes en Francia seguirán siendo bienvenidos en el país.

Aun así, todos los viajeros procedentes del Reino Unido deberán presentar una prueba PCR o de antígenos negativa de menos de 24 horas e indicar en una plataforma digital su dirección en Francia. A su llegada al país, deberán aislarse y someterse a una cuarentena de siete días, que podrá levantarse al cabo de 48 horas si presentan una PCR negativa.

París recomienda a todos aquellos que pensaban viajar en los próximos días al Reino Unido que pospongan su viaje. Hasta ahora se han confirmado 240 casos de la variante Ómicron en Francia, pero se sospecha que podría haber muchos más.

Por otro lado, el Gobierno francés quiere reforzar la lucha contra los certificados Covid falsos. «Si las personas que tienen un certificado Covid falso reconocen su error y se vacunan, seremos indulgentes. Si no lo hacen, les condenaremos», advirtió ayer el ministro de Interior, Gérald Darmanin, en una entrevista en la cadena de televisión France 2.

En cambio, el Ejecutivo galo advierten de que serán intransigentes con las redes de traficantes que los venden. Actualmente hay en circulación en Francia unos 110.000 certificados Covid falsos, según la prensa gala.

«El problema de los certificados Covid falsos es que es a menudo en complicidad con verdaderos médicos o verdaderos enfermeros», explicó Darmanin. Esto hace «muy difícil probarlo», reconoció el ministro.

Un centenar de personas han sido detenidas y se han abierto 400 investigaciones desde que en verano el Gobierno francés obligó a los ciudadanos a presentar un certificado Covid para acceder a ciertos lugares públicos, como, por ejemplo, bares, restaurantes, museos, monumentos y trenes de largo recorrido.

Las autoridades francesas advierten de que un certificado Covid falso no protege contra el virus. Una mujer de 57 años con un certificado falso murió hace unos días de Covid-19 en un hospital en Francia. Ella aseguraba que tenía la pauta completa, pero su marido acabó reconociendo que no estaba vacunada. Había comprado el certificado falso para no perder su trabajo.