Cesado el jefe de la Marina alemana por su postura sobre Ucrania

El jefe de la Marina alemana, el vicealmirante Kay Achim Schönbach, ha cesado este sábado en el cargo por unas inoportunas declaraciones sobre el conflicto de Ucrania que contradicen la política del gobierno alemán. El ministerio federal de Defensa comunicó ya entrada la noche a los jefes de los distintos grupos parlamentarios en el Bundestag que el militar de 56 años había presentado su renuncia a la ministra, Christine Lambrecht, y que esta había aceptado su dimisión y ordenó su inmediato pase a la reserva.

Schönbach había declarado durante una visita a la India que la península de Crimea era territorio que Ucrania debía dar por perdido ante Rusia, una afirmación que contradice la postura que mantienen el ejecutivo de Berlín y los países de la OTAN, que consideran que Moscú violó el derecho internacional al ocupar esa región por la vía militar y exigen su devolución a las autoridades de Kiev. El vicealmirante defendió además al presidente ruso, Vladimir Putin, del que dijo que solo reclama respeto y que seguramente lo merece, además de comentar que ese deseo sería fácil de cumplir.

«Acabo de solicitar a la ministra de Defensa que me libere inmediatamente de mis tareas y deberes como Inspector de la Marina. Mis declaraciones irreflexivas en la India sobre política de seguridad y militar no hacen sino gravar mi cargo. Para evitar mayores daños a la Marina alemana, el Ejército Federal y, sobre todo, a la República Federal de Alemania, considero que es necesario este paso. La señora ministra federal ha aceptado mi petición. El comandante en jefe de la flota y viceinspector de la Marina, el contralmirante Kaack, dirigirá la Marina Alemana hasta que se decida un sucesor», reza una nota redactada por el militar y difundida por el ministerio.

Las polémicas declaraciones del vicealmirante tuvieron lugar durante un seminario en la India que fue grabado con vídeo y colgado en las redes sociales. Entre otras cosas, Schönbach afirma que «la península de Crimea se ha perdido y no va a volver, esto es un hecho», así como que Ucrania no puede convertirse en miembro de la OTAN porque no cumple con sus criterios.

Kay Achim Schönbach llevaba en el cargo desde marzo de 2021 con la misión «en el ministerio federal de Defensa y los gremios militares multilaterales es representar la perspectiva marítima del Ejército Federal», según señalaron desde la oficina de Lambrecht. Las declaraciones del hasta ahora jefe de la Marina alemana hicieron que el Ministerio de Exteriores ucraniano citara a la embajadora alemana en Kiev, Anka Feldhusen, a la que expresaron que consideraban las palabras del alto militar germano «inaceptables». Anteriormente el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, había señalado que esas declaraciones contradecían el apoyo de Alemania a Ucrania y sus esfuerzos diplomáticos en su conflicto con Rusia.

Schönbach había calificado además de «tontería» los temores de una inminente invasión de Ucrania por parte de Rusia. Lo que Vladimir Putin desea es «respeto al mismo nivel», dijo el vicealmirante. «Es fácil darle ese respeto que quiere y que además seguramente merece», añadió Schönbach en la India, donde subrayó que el gran peligro para Occidente es China. «Hasta nosotros, la India, Alemania, necesitamos a Rusia, porque necesitamos a Rusia contra China», afirmó, para seguidamente comentar que es un «católico fielmente creyente y Rusia es un país cristiano y, aunque Putin sea un ateo, da igual».