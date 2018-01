Unas adolescentes musulmanas rompen estereotipos con heavy metal

La banda ha denunciado en el pasado haber recibido amenazas por «vulnerar los preceptos islámicos»

Religión y música no van de la mano

El presidente indonés Joko Widodo es también un admirador confeso de Metallica

Hasta el momento, han compuesto 7 canciones originales sobre asuntos como el estado de la educación en el archipiélago o la intolerancia y que interpretan en sus conciertos junto con versiones de grupos como System of a Down, Rage Against the Machine o Slipknot.

En agosto del año pasado Voice of Baceprot tocó frente a miles de dignatarios, empresarios y otros asistentes durante la celebración del 72 aniversario de la independencia de Indonesia.

Han aparecido también en varias ocasiones en la televisión nacional.

Durante el concierto en Bali, Ridwan, un joven javanés de 21 años que escuchaba al grupo por primera vez, se mostraba sorprendido tras la actuación.

"Veo que son musulmanas pero suena como un monstruo, creo que se harán internacionales en el futuro porque aún son adolescentes", opina con admiración Ridwan, que como muchos indonesios utiliza un solo nombre.

En un país con una cultura arraigada de "heavy metal", donde incluso el presidente, Joko Widodo, es un admirador confeso de Metallica, la banda de adolescentes ha conseguido divertirse mientras rompe barreras musicales, religiosas y de género.