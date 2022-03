Ucrania asegura que Rusia se dispone a tomar Odessa desde el mar

El Estado Mayor de Ejército ucraniano aseguraba hoy que en el mar Negro, frente a la costa de la ciudad portuaria de Odessa, se han detectado cuatro navíos de desembarco rusos de gran tamaño y tres lanchas rápidas armadas con misiles. El departamento castrense ucraniano cree que tales movimientos indican que Rusia lanzará en breve un ataque con el objetivo de hacerse con Odessa, pero advierte que «el enemigo será recibido calurosamente», afirmando que el dispositivo de defensa de la ciudad está ya preparado. El nuevo gobernador de Odessa, nombrado ayer por el presidente Volodímir Zelenski, es Maxim Márchenko, excomandante del grupo ultranacionalista, Batallón Nacional Aidar. En Moscú le consideran un «nazi»

Más al este, en Jersón, su alcalde, Ígor Kolijáyev, está en conversaciones con las tropas rusas y subraya que no está negociando nada. «No les prometí nada, solamente les trasladé que estoy interesado en el funcionamiento normal de nuestra ciudad», aseguro hoy Kolijáyev. Según sus palabras, difundidas a través de Facebook, «les pedí simplemente no disparar a la gente (…) no tenemos tropas en la ciudad, sólo civiles».

El miércoles, hubo manifestaciones en Jersón «contra la ocupación rusa». Según el alcalde, se han pactado con el Ejército ruso un toque de queda entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana, el restablecimiento del transporte público y la actividad de empresas y comercios. «Los militares no serán provocados, los vehículos deberán circular a baja velocidad y estar listos para mostrar en cualquier momento lo que llevan dentro», avisó. «Seguimos bajo bandera ucraniana y, para que siga siendo así, tendremos que cumplir sus condiciones».

El miércoles, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konáshenkov, anunció que «las divisiones de las Fuerzas Armadas rusas tomaron el control total de la capital regional de Jersón», información que Kolijáyev desmintió después. No obstante, sí es cierto que el dispositivo militar ruso controla las principales instalaciones de la ciudad, el puerto fluvial en el río Dniéper, la estación de ferrocarril, los centros de comunicaciones, edificios oficiales y otros emplazamientos de importancia. La provincia de Jersón, que limita al sur con Crimea, también está bajo el completo control de las fuerzas rusas.

Hoy se supo que el martes falleció en Járkov en un bombardeo una observadora de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. «Marina Fénina, miembro nacional de la Misión Especial de Vigilancia de la OSCE en Ucrania falleció en un bombardeo en Járkov, el 1 de marzo (…) cuando iba a comprar provisiones para su familia», se asegura en un comunicado de la organización difundido a través de su web. Járkov lleva varios días sometida a duros bombardeos de las tropas rusas.

En la misma región de Járkov, en la localidad de Izium, son ya ocho los muertos, dos de ellos niños, por un ataque aéreo ruso que impactó contra un edificio de viviendas la pasada noche, según aseguran las autoridades locales. En Kiev, mientras tanto, el mando militar denuncia disparos de misiles de la artillería rusa. Durante la noche, se registraron en la capital no menos de cuatro fuertes explosiones en distintos puntos.