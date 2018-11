Trump se enfrenta a los periodistas por la migración y el racismo

El primer enfrentamiento verbal fue con el periodista de CNN Jim Acosta, con quien ya ha tenido problemas en el pasado en el marco de su campaña contra las llamadas "noticias falsas".

Acosta le ha preguntado si cree que ha demonizado a los migrantes de la caravana centroamericana. "No, quiero que vengan al país, pero tienen que venir de forma legal (...) Necesitamos gente", ha contestado Trump interrumpiendo el planteamiento del periodista.

El reportero de CNN ha insistido, recordando al magnate neoyorquino que ha hecho campaña por el Partido Republicano usando imágenes de migrantes escalando muros. "Y eso verdad", ha espetado Trump. "¿O acaso cree que eran actores? No han venido de Hollywood", ha ironizado.

Acosta ha contraatacado enfatizando que "están a cientos de millas de distancia" de la frontera estadounidense. "Esto no es una invasión", ha sostenido. "Francamente, deberías dejarme gobernar el país. Tú diriges CNN y, si lo hicieras bien, tu audiencia sería mucho mayor", ha contestado Trump.

Sin micrófono

Entonces, el periodista ha intentado formular una última pregunta sobre la investigación por la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, que catapultaron a Trump a la Casa Blanca, pero no ha podido. "Ya está bien (...) Quitadle el micro", ha sentenciado Trump.

Ante la insistencia de Acosta, el mandatario norteamericano le ha reprochado su comportamiento: "En CNN deberían estar avergonzados de que trabajes para ellos. Eres un maleducado, una persona terrible. No deberías trabajar en CNN. Vete".

A continuación, ha dado la palabra a otro periodista. "En defensa de Jim, he viajado con él, le he visto (trabajar), es un reportero diligente...", ha dicho Peter Alexander, de NBC. Tampoco es que sea un fan tuyo. Para ser francos, no eres el mejor. Siéntate, por favor", ha reaccionado Trump.