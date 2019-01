Theresa May, en la cuerda floja ante una posible crisis constitucional

En opinión de David Moon, politólogo de la universidad de Bath, "si pierde la votación, May se quedará sin autoridad, significará que no ha logrado que el Parlamento apruebe la legislación más importante de los últimos tiempos en el Reino Unido".

Si el tratado no sale adelante y el Parlamento no consensúa una solución, el Reino Unido se sumirá en "una crisis constitucional sin precedentes", que puede costarle el cargo a la primera ministra y un "triste legado en las páginas de la historia moderna" del país, dice Matthew Goodwin, profesor de Política en la universidad de Kent.

Alternativas posibles

Si es por poco margen, se espera que May, que hasta ahora ha demostrado habilidad para aferrase a su puesto , comparezca ante el Parlamento en el plazo de tres días hábiles -máximo el 21 de enero- para presentar un plan alternativo.

Laboristas en espera

El Partido Laborista de Jeremy Corbyn ha dicho que espera el momento adecuado para presentar esa moción -cuando crea que puede ganarla-, que podría provocar la caída del Ejecutivo e impulsar unos comicios.

Moon observa no obstante que, si los laboristas, que carecen de suficientes escaños en la Cámara de los Comunes, no logran forzar su marcha, "puede darse la situación de que May siga en el poder pese a haberse quedado sin autoridad".