San Petersburgo sigue la experiencia de Wuhan y de Ifema

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el Davos ruso, no se celebrará este año en junio, como es habitual, a causa del coronavirus. Pero uno de los pabellones de su enorme recinto, el número siete, está siendo reacondicionado para convertirse en un hospital temporal para pacientes leves de la Covid-19. El gobernador de la antigua capital imperial, Alexánder Beglov, lo visitó el sábado y dijo que «este hospital se ha levantado en apenas 7 días«. Empezará a funcionar esta misma semana, cuenta con 1.080 camas en habitáculos para una o dos personas. y por cada 60 camas habrá un médico y 200 enfermeras para el conjunto.

La iniciativa ha partido de Beglov, pero ha sido el gigante energético ruso Gazprom, el que ha cedido su espacio en este centro de exposiciones (Lenexpo) de San Petersburgo, ciudad que ya supera los 3.000 infectados. El gobernador explicó que «hay un cierto número de personas que viven en apartamentos comunales, en donde es imposible proporcionar el aislamiento necesario a los enfermos leves«, que en condiciones normales podrían recibir tratamiento en casa sin tener que ser trasladados a ningún sanatorio.

De ahí, a juicio de Beglov, que haga falta hospitales temporales sin tener que dotarlos del equipamiento que exigen las unidades de cuidados intensivos. Ahí irán a parar también los pacientes que convivan con niños o personas mayores y no dispongan de habitaciones suficientes para garantizar el necesario aislamiento de cada uno.

Esta semana, mañana martes o el miércoles, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el presidente Vladímir Putin deberá anunciar nuevas disposiciones para el mes de mayo, ya que las actuales medidas de lucha contra la pandemia se extienden solamente hasta el jueves inclusive.

La disyuntiva para Putin, su Gobierno y los poderes locales es complicada: seguir confinados y con pérdidas diarias millonarias para la industria y lo negocios o aliviar las restricciones con el riesgo que comporta de que se disparen los contagios. La directora del órgano de control Rospotrebnadzor, Anna Popova, cree que la eliminación de parte de las restricciones será posible no antes de dos semanas.

Por su parte, el gobernador de la región de Vólogda, Oleg Kuvshínnikov, informa en declaraciones a TASS que, durante la última reunión con sus colegas de otros territorios rusos para tratar las medidas de acción contra el coronavirus, «hubo consenso general en que al periodo de días no laborables se extienda hasta el 11 de mayo como mínimo». Una vez que Putin determine la fecha concreta, los dirigentes regionales adecuaran a esa nueva etapa las medidas de confinamiento obligatorio y otras restricciones.

Sin esperar al pronunciamiento del jefe del Estado, la región siberiana de Tomsk ha decidido a partir de hoy limitar la entrada en su territorio de personas procedentes de otros puntos del país. Para ello se han instalado puestos de control en todas las carreteras de acceso. La misma medida han adoptado las autoridades Nizhni Nóvgorod y con anterioridad también varias regiones de Siberia. La república de Chechenia cerró ya sus fronteras completamente, tanto para enterar como para salir. Moscú, sin embargo, la más afectada por la incidencia del COVID-19 en todo el país, no se plantea por ahora recurrir a tal medida.

La capital rusa roza ya los 400 muertos por la pandemia y supera los 45.000 infectados. En el conjunto del país la cifra de contagios se acerca a los 90.000 y la de fallecidos sobrepasa los 800.

Alemania

Angela Merkel defiende una reacción adaptada a las distintas regiones alemanas

El uso de mascarillas es desde este lunes obligatorio en toda Alemania para hacer compras o utilizar el transporte público. Sin embargo, esta medida no se aplica de manera uniforme en los distintos estados federados germanos al igual que sucede con otras restricciones que se aplican de manera diferenciada. En la ciudad estado de Berlín no es obligatorio llevar las mascarillas puestas para hacer la compra, ya que las autoridades locales solo aconsejan hacerlo. En la región de Schleswig Holstein la medida no se aplicará hasta este miércoles. También las multas son distintas en cuantía según el estado donde una persona sea sorprendida sin cubrir adecuadamente su rostro. Las multas más elevadas, de hasta 5.000 euros, se aplican en Baviera.

La protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático deben centrar el proceso de reconstrucción de las economías mundiales tras la crisis del coronavirus. Los gobiernos deben desarrollarlo de tal manera que «prioricen los puestos de trabajo, la innovación y la protección del clima», afirma la ministra alemana de Medio Ambiente, Svenja Schulze, en declaraciones al grupo de medios Funke. Destaca en ellas que existen ya comienzos positivos, como en China, país fundamental para la protección del clima por sus elevados niveles de contaminación y donde se reflexiona sobre la aprobación de «paquetes coyunturales verdes». Las declaraciones se producen con motivo del comienzo este lunes del llamado «Diálogo de Petersberg sobre el Clima» con la participación de 30 ministros de todo el mundo que abordarán por videoconferencia cómo reforzar las metas de emisiones nacionales hasta 2020. Este martes están previstas las intervenciones de la canciller federal, Angela Merkel, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.