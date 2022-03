Rusia y Ucrania reanudan hoy el diálogo sin perspectiva de acuerdo

Washington reitera que Putin no desea poner fin a la contienda

Como ya han constatado en las últimas semanas dirigentes europeos como el presidente francés, Emmanuel Macron, o el primer ministro italiano, Mario Draghi, una fuente oficial en Washington consideraba ayer igualmente que Putin no da señales de desear llegar a un compromiso para poner fin a la guerra. «Observo que no está dispuesto en este momento», declaró a Reuters bajo el anonimato un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano. El ministro de Exteriores del Kremlin, Serguéi Lavrov, considera además «contraproducente» que Zelenski y Putin se reúnan mientras no se haya elaborado un procedimiento para «abordar los problemas acumulados en los últimos años».