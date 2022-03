Rusia, dispuesta a que Ucrania entre en la UE si renuncia a la OTAN

Según acaba de declarar a la prensa el jefe de la delegación ucraniana en las conversaciones iniciadas este martes en Estambul, David Arajamía, Kiev ha presentado una propuesta integral a Rusia para poner fin a la guerra entre los dos países. El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, que ha calificado el encuentro de «constructivo», aseguró que el borrador será ahora estudiado en Moscú.

Lo que, de acuerdo con las palabras de Arajamía, está ya pactado y cuenta con el visto bueno de Rusia es que Ucrania reciba garantías de seguridad de Estados Unidos, Francia, Turquía, Alemania, Canadá, Polonia e Israel de que no volverá ser atacada por Rusia ni por ningún otro estado. Con estos países, Ucrania tendría las mismas garantías que establece el artículo 5 de la OTAN. Es decir, si fuera objeto de una agresión, se iniciarían consultas en un plazo de tres días con el atacante y, si no dieran resultado, los países garantes tendrían que ayudar militarmente a Ucrania y proceder a establecer una zona de exclusión aérea sobre su territorio. Algunos de estos países ya han dado su aprobación al esquema de forma preliminar, aunque no se especifica cuáles en concreto.

Al mismo tiempo, Kiev se compromete a no integrarse en la OTAN, ser un estado «neutral» de forma permanente, renunciar a las armas nucleares y no permitir el despliegue en su territorio de bases militares extranjeras. Arajamía ha dicho que «tenemos problemas sin resolver» en relación con Donbass y Crimea, por lo que las garantías de los países garantes no se extenderán a esos dos enclaves. Igualmente, Ucrania tendría luz verde para incorporarse a la Unión Europea.

Por su parte, el negociador y asesor de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, ha asegurado que «con respecto a Crimea, tendrá una cláusula separada del acuerdo. Mantendremos conversaciones con Rusia sobre Crimea durante 15 años, durante los cuales no habrá hostilidades». Podoliak sostiene que la cuestión de Donbass «también figurará en una cláusula aparte». «Ucrania funciona un poco diferente a la Federación Rusa. Para nosotros lo principal es que el Estado se comunique con la sociedad. La implementación de la decisión seguirá el procedimiento de referéndum y luego ratificación por los parlamentos de los países garantes», señaló.

Medinski calificó la reunión de «constructiva» y anunció que una cumbre entre los presidentes ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, «es posible que tenga lugar de forma simultánea con la firma del tratado definitivo por parte de los ministerios de Exteriores de Rusia y Ucrania».

El jefe de la delegación rusa considera que «Rusia ha dado dos pasos al encuentro de Ucrania para desescalar el conflicto». También afirmó que la Federación Rusa considerará las propuestas de Ucrania trasladando a Putin toda la información. Anteriormente, el Ministerio de Defensa anunció una reducción drástica de la actividad militar en las zonas de Kiev y Chernígov.