La UE y la ONU llaman a la calma en Irak tras una nueva toma del Parlamento este sábado

La tensión aumenta en Irak. Este sábado miles de partidarios del influyente líder político chiita Moqtada Sadr volvieron a entrar en Parlamento de Irak tras una jornada de protestas en un país sumido en una profunda crisis política. Al menos cien manifestantes y 25 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante unas protestas en las que la policía hizo frente con gases lacrimógenos a las pedradas lanzadas por el gentío.

El presidente del parlamento, Mohamed Al Halbusi, anunció en un comunicado «la suspensión de todas las sesiones parlamentarias hasta nuevo aviso» y pidió a los manifestantes que «preserven la propiedad del Estado». El viernes por la noche, partidarios de Moqtada Sadr saquearon las oficinas del partido Daawa de Maliki en Bagdad, así como las oficinas de la Corriente Hikma, la formación del político chiita Ammar Al Hakim, que forma parte del Marco de Coordinación, según una fuente de seguridad.

La situación del país preocupa a la Unión Europea, que este domingo ha emitido un comunicado en el que expresan su preocupación por la ola de protestas. «Estamos preocupados por las protestas en curso y su posible escalada en Bagdad. Instamos a todas las partes a que ejerzan moderación para evitar más violencia», informan desde Bruselas. El organismo «invita a las fuerzas políticas a resolver los problemas a través de un diálogo político constructivo dentro del marco constitucional», añade la nota, que termina recordando el «derecho a la protesta pacífica» aunque siempre desde el «respeto a las leyes y las instituciones estatales».

También la ONU ha reaccionado a la desestabilización del país. Así, su secretario general, António Guterres, que ha pedido «medidas inmediatas para reducir la tensión» y la formación de «un gobierno nacional efectivo, a través de un diálogo inclusivo y pacífico, que pueda cumplir sin demora con las demandas de reforma».

El clérigo, cuya coalición Sayirún ganó las legislativas del año pasado, lleva meses denunciando la incapacidad del resto de las fuerzas políticas para formar un nuevo gobierno, y ha asegurado que el grupo proiraní al que pertenece el candidato Al Sudani, Marco de Coordinación, gran derrotado en los comicios, no debería tener presencia en el nuevo Ejecutivo. No obstante, y tras la dimisión en junio del bloque parlamentario saderita por el atasco de las negociaciones, el grupo proiraní decidió dar un paso delante y presentar como candidato al ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

Irak ya atraviesa su periodo más largo de negociaciones de Gobierno desde las primeras elecciones celebradas en 2005 bajo los auspicios de Estados Unidos, una situación que ha llevado tanto a la población como a la clase política del país a un estado de frustración permanente e impedido al el segundo mayor productor de petróleo de la OPEP que extraiga los beneficios correspondientes del aumento de los precios del crudo.