Uno de los fallecidos en el autobús tiroteado en Jerusalén. Reuters

Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén

El vehículo ha sido atacado por dos hombres armados y el incidente se ha saldado con al menos seis víctimas mortales

Daniel de Lucas

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:27

Al menos seis personas han muerto y una decena ha resultado herida en un atentado contra un autobús este lunes en el cruce de una ... de las entradas a Jerusalén. Uno de los fallecidos es Jacob Pinto, un joven de nacionalidad española de 25 años. El hombre, natural de Melilla, vivía en Israel y se acababa de casar, según han confirmado fuentes de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) a la agencia Europa Press. Seis de los heridos se encuentran en estado grave. La Policía de Israel ha anunciado en un comunicado que los dos presuntos autores del ataque, a los que califica de «terroristas», han sido abatidos por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado «presente en la zona».

