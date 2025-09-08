Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Benjamin Netanyahu. R.

Israel ve en las medidas de Sánchez un intento de tapar la corrupción y adopta sanciones contra Díaz y Rego

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar ha publicado un mensaje en redes sociales en el que acusa al Gobierno español de liderar «una línea hostil» contra Israel

C,P.S.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:35

El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido de forma inmediata al paquete de medidas para frenar el «genocidio» en Gaza anunciado por el presidente del ... Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando que es un intento por «distraer la atención» de los escándalos de corrupción y anunciando sanciones contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y contra la ministra de Juventud, Sira Rego.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rosalina deja el volante: se jubila la primera chófer del Gobierno canario
  2. 2 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  3. 3 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  4. 4

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  5. 5 Sin definición no hay estilo que valga
  6. 6 La Aemet mantiene este lunes el aviso por calima en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
  7. 7 Fallece Jorge Díaz Cutillas, voz del legado de su hermano Nanino
  8. 8 «Hay que ser muy pobre en Canarias para tener la ayuda para los libros de texto»
  9. 9

    Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza
  10. 10 La Policía Local se moviliza ante el conflicto laboral

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Israel ve en las medidas de Sánchez un intento de tapar la corrupción y adopta sanciones contra Díaz y Rego

Israel ve en las medidas de Sánchez un intento de tapar la corrupción y adopta sanciones contra Díaz y Rego