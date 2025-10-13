Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez

El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez

El cara a cara se produce tras las últimas declaraciones del presidente de EE UU sugiriendo que «quizás habría que expulsar a España de la OTAN»

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:48

Comenta

Un inevitable cara a cara. La cumbre de Egipto para refrendar el acuerdo de paz de Gaza tuvo una 'cara B' protagonizada por Donald Trump, ... en la que es su jornada triunfal tras su labor de intermediación entre Israel y Hamás, y Pedro Sánchez, uno de los treinta líderes internacionales invitados a la ceremonia. El encuentro entre ambos estaba cargado de morbo tras las polémicas declaraciones del jueves en el que el presidente de EE UU sugería que «quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN» ante su supuesta falta de compromiso con el gasto en defensa de la Alianza Atlántica. ¿Cómo reaccionaría el mandatario estadounidense al ver al presidente del Gobierno?, ¿hablaría con él?, ¿evitaría mirarle a los ojos?, ¿rehusaría a darle la mano?

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  2. 2 Un accidente múltiple provocó grandes retenciones en la GC-1 dirección a Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  4. 4 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  5. 5 El primer premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional cae en Canarias
  6. 6 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  7. 7 «Hemos pedido a Baleària que asuma el modo canario y garantice la conectividad»
  8. 8 Inspectores de Hacienda «desmontan» los mitos del REF y tratan de aportar seguridad jurídica a la ZEC y la RIC
  9. 9 El Gobierno canario expropia 84 fincas para el tramo de autovía aeropuerto-cruce de Pozo Negro
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 13 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez