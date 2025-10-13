Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 14 de octubre de 2025
Trump firma el acuerdo en Egipto. AFP

Trump firma el plan de paz: «Amanece una era dorada en un nuevo Oriente Medio»

El presidente de Estados Unidos cierra en Egipto un acuerdo sin la presencia de Israel ni Palestina, pero con el beneplácito de líderes mundiales. «Hemos tardado 3.000 años en llegar aquí, pero la paz durará», afirma

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:29

Donald Trump no tuvo este lunes ninguna duda sobre la gran trascendencia de la jornada que arrancó en Israel y culminó en Egipto. «Quizá sea ... lo más importante que he hecho en mi vida», afirmó poco antes de aterrizar en Tel Aviv, donde la población ya celebraba la liberación de los rehenes vivos aún en manos de Hamás. Siempre de la mano del primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, lo primero que quiso hacer el presidente de Estados Unidos fue reunirse con los familiares de los cautivos y con algunos de los que habían sido liberados previamente. Sus expectativas las plasmó después en el libro de honor: «Es un gran y bello día. Un nuevo comienzo», escribió, consciente de que iba a hacer historia. «Todo el mundo decía que era imposible acabar con un conflicto abierto hace tanto tiempo, algunos aseguran que se remonta 3.000 años, pero está sucediendo», apostilló con indisimulado orgullo.

