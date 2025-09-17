Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las bombas devastan Gaza City.

Las bombas devastan Gaza City. AFP

Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»

El estruendo de las bombas llega hasta Tel Aviv y la población huye aterrorizada de una urbe donde siguen 500.000 personas

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Martes, 16 de septiembre 2025

Rendición o ruina absoluta, ese es el ultimátum de Israel a Hamás tras la entrada de las primeras tropas por tierra en Ciudad de Gaza. ... Después de 5 semanas en el extrarradio, y tras la visita de Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, al Estado judío, el ejército recibió la luz verde para avanzar por las calles de una Ciudad de Gaza en la que quedan al menos 500.000 personas. El movimiento llegó acompañado de un bombardeo brutal en una jornada que dejó más de un centenar de muertos e imágenes de pánico entre civiles desesperados por encontrar la forma de salir de la ciudad. El primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, aseguró que ha llegado «el momento decisivo» y su ministro de Defensa, Israel Katz, escribió en su cuenta de X que «Gaza está ardiendo». El ejército se prepara para una campaña de varios meses y planea llamar a filas a otros 130.000 reservistas.

