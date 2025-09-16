Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Colas kilómetricas en la GC-1 tras el choque de un motorista y un vehículo en plena hora punta
EFE

Bruselas prepara las primeras sanciones para presionar a Israel para que detenga su ofensiva

La Comisión Europea ultima una suspensión parcial del acuerdo comercial de la UE con el Estado hebreo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:16

Crece la presión internacional para detener la ofensiva israelí en Gaza. La semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, avanzó ... que prepara un paquete de sanciones al Estado hebreo, a ministros israelíes extremistas y a colonos violentos. Este miércoles, Bruselas presentará las primeras medidas de castigo a Israel, que supondrán una suspensión parcial del Acuerdo comercial entre la UE e Israel y que deberán ser aprobadas después por los Veintisiete.

