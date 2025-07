Israel autoriza los lanzamientos de comida y nuevos corredores humanitarios en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel han puesto previsiblemente en marcha un plan de acción para lanzar desde la noche del viernes ayuda humanitaria sobre ... Gaza desde aviones, según un comunicado largamente esperado durante toda la jornada en la Franja para aliviar la crítica situación de sus habitantes. El ejército añade que se abrirán también nuevas rutas terrestres para los numerosos camiones cargados de alimentos y material médico que aguardan desde hace semanas y meses al otro lado de la frontera.

Miles de civiles escrutaron este viernes el cielo en busca de los ansiados paracaídas que sujetan los palés. Un día antes, las autoridades anunciaron el restablecimiento de este tipo de envíos, aunque entre reticencias de la ONU, que lo considera un método insuficiente ante la envergadura de la hambruna. Tel Aviv autorizó que otros países participasen en la iniciativa, lo cual fue agradecido por las fuerzas aéreas d Jordania y Emiratos Árabes Unidos, cuyos gobiernos se prestaron voluntarios. El ministro de Asuntos Exteriores emiratí, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, anunció en una publicación en X que su país emprenderá los vuelos de «inmediato». «La situación humanitaria en Gaza ha alcanzado un nivel crítico y sin precedentes». «Nos aseguraremos de que la ayuda esencial llegue a los más necesitados, ya sea por tierra, aire o mar», apostilló..

En Europa, después de una nueva conversación entre los máximos líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido, el primer ministro británico anunció que sus aviones están listos para contribuir con el reparto. La luz verde de Israel «llega tarde», pero «haremos todo lo posible para que la ayuda llegue a Gaza», prometió Starmer. De ser así, será la primera contribución de un ejército europeo a la logística humanitaria en esta región desde el inicio de la guerra. El canciller alemán, Friedrich Merz, avanzó que los tres gobiernos anunciarán otras medidas en «los próximos días», enfocadas probablemente a paliar la «catástrofe» que viven los gazatíes, sin comida, apenas agua y medicamentos o alimentos infantiles.

El ejército hebreo tenía previsto llevar a cabo anoche el primer lanzamiento, consistente en siete palés con harina, azúcar y comida enlatada. Es el inicio de una «serie de acciones» para mejorar la situación de los civiles y «refutar la falsa afirmación de hambruna deliberada en la Franja», puntualizó el comunicado. El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha mantenido esta tesis desde el primer momento, pese a la muerte ya de más de un centenar de civiles por desnutrición en los últimos días, las imágenes de niños famélicos y cadáveres esqueléticos que han dado la vuelta al mundo o el clamor internacional para facilitar viveres.

Los militares estudiaron durante la tarde de ayer cómo ejecutar la entrega aérea y la apertura de nuevos «corredores humanitarios para permitir el movimiento seguro de los convoyes de la ONU que entregan alimentos y medicinas a la población». Las Fuerzas de Defensa «están preparadas para implementar pausas humanitarias en zonas densamente pobladas y continuarán operando para desmantelar la infraestructura terrorista y eliminar a los terroristas en las áreas de actividad», subraya el comunicado.

El lanzamiento exige unas condiciones de seguridad especiales que la fuerza aérea ha tenido en cuenta ahora para prevenir accidentes que empeoren el escenario. En las anteriores ocasiones en que este sistema se puso en práctica, al menos cinco personas murieron aplastadas por las cargas al averiarse el sistema de apertura de los paracaídas. La ONU, por su parte, consideró ayer que este tipo de maniobras suponen únicamente una «distracción» que «no revertirá la hambruna» y exigió autorización para que entren de golpe 6.000 camiones con suministros.

La situación roza la hecatombe. El Ministerio de Salud gazatí, en manos de Hamás, lanzó este sábado la voz de alarma de que más de 100.000 niños, incluidos 40.000 bebés, corren el riesgo de morir «en cuestión de días» por desnutrición. El Reino Unido, que se ha comprometido a arrojar alimentos desde aviones, ha señalado que también está dispuesto a rescatar a los más pequeños de la Franja para prestarles asistencia médica.

«Una hambruna causada por el ser humano solo se resuelve con voluntad política», reiteró ayer Naciones Unidas, frente a las acusaciones de los últimos días por parte del Gobierno hebreo de que la logística no ha resultado más eficaz por culpa de la propia agencia internacional. El comunicado del ejército no pudo sustraerse anoche a insinuar esta acusación. Señaló que la responsabilidad de la distribución recae en la ONU y las organizaciones internacionales de ayuda y mostró su confianza en que «mejoren la eficacia de la distribución y garanticen que esta no llegue a Hamás». La ONU y otras asociaciones han desmentido repetidamente la versión oficial y señalado que si no han podido repartir la comida, obedece a la prohibición del Ejecutivo hebreo que no les ha dado los permisos.

Amenazas a los rehenes

Entre la hambruna de los civiles y la ausencia de perspectivas de un alto el fuego, la crisis bélica, lejos de solucionarse, parece empeorar con el paso de la horas. Así, Hamás habría restablecido la orden de asesinar a los rehenes en caso de un acercamiento de los militares israelíes, en respuesta a las declaraciones tanto de Estados Unidos como de Israel de que buscan «opciones alternativas» para hacerlos regresar a casa debido al estancamiento de las negociaciones de paz.

La milicia teme que los dos países preparen una operación conjunta de rescate y ha decidido optar por montar nuevas medidas de seguridad, según el medio árabe 'Asharq Al-Awsat', que recogen los rotativos hebreos. Las medidas que los islamistas vuelven a poner en pie permanecían derogadas desde la primera tregua. Al, parecer, la jefatura de la organización ha ordenado a sus combatientes que vigilen toda actividad que les infunda sospechas alrededor de los lugares donde mantienen presos a los secuestrados y que, incluso, investiguen si hay milicianos o civiles que colaboran con el Mossad o el Shin Bet.