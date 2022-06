Israel anuncia elecciones anticipadas, las quintas en tres años

Los ciudadanos israelíes volverán a las urnas por quinta vez en tres años. La coalición del Gobierno ha anunciado este lunes la disolución de la Knesset (el Parlamento) y la convocatoria de elecciones anticipadas. «Después de agotar todos los intentos de estabilizar la coalición, hemos decidido llevar el proyecto de ley [para disolver el Parlamento] a votación en la Kneset la próxima semana», han señalado en un comunicado el primer ministro, Naftali Bennett, y el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid. Dos líderes de la coalición gobernante desde junio del año pasado, cuando se unieron en una formación única en la historia del país compuesta por partidos de derecha, centro e izquierda para poner fin a los doce años en el poder de Benjamin Netanyahu.

El Ejecutivo presentará la próxima semana una proposición de ley para la disolución del Parlamento, lo que supondría el final del 36º Gobierno del Estado de Israel. Según medios locales, se prevé que los comicios se celebren a finales de octubre.

La decisión ha causado estupor en el equipo de gobierno. «Es una vergüenza que el país tenga que ir a elecciones otra vez», ha declarado el ministro de Defensa y líder del partido Azul y Blanco, Benny Gantz, quien ha expresado su sorpresa por la intención de disolver la Knesset, que ha calificado de «vergüenza», según recoge el diario 'The Times of Israel'. No obstante, Gantz ha asegurado que no «juzga» la medida y ha subrayado que el Ejecutivo seguirá trabajando en funciones «en la medida de lo posible».