Israel admite que los tres rehenes abatidos por el ejército llevaban una bandera blanca

Los tres rehenes abatidos por el ejército israelí en el distrito de Shejaiya, durante una operación militar en el norte de Gaza, caminaban con el torso descubierto, sin camisa y uno de ellos portaba un palo con una bandera blanca improvisada. Así lo revela la investigación preliminar de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre la actuación del 17º Batallón de la Brigada Bislamach, que acabó con la vida de Yotam Haim, Alon Shamriz y Samar Talalka cuando habían logrado escapar a su cautivero de diez semanas en manos de Hamás.

Un portavoz del Comando Sur ha informado a primeras horas de la tarde de este sábado que el trágico episodio se fraguó en la tarde del viernes, cuando un soldado apostado en un edificio vislumbró a tres personas que salían del interior de otro inmueble situado a docenas de metros de distancia, según explica 'The Times of Israel'. El militar ha explicado que los tres avanzaban hacia su posición, pero supuso que era una maniobra de Hamás para atraer a su unidad hacia una trampa. De inmediato, comenzó a disparar mientras alertaba a sus compañeros al grito de «terroristas». Sus disparos mataron de forma instantánea a dos de los rehenes y dejaron herido al tercero, que intentó refugiarse en el edificio del que habían salido.

Al percatarse de los hechos, el comandante del batallón ordenó a sus tropas el cese de los disparos. El relato de los investigadores cita a testigos que escucharon gritos en hebreo pidiendo «ayuda», posiblemente del tercer rehén, que poco después volvió a somarse y fue abatido por otro soldado. El portavoz militar ha asegurado que los dos soldados actuaron en contra de los protocolos establecidos para este tipo de encuentros con posibles civiles en el campo de batalla. Fue el propio comandante de la unidad quien sospechó que los tres fallecidos eran rehenes y ordenó a sus tropas que recuperasen de inmediato los cadáveres.

El nuevo protocolo

Junto con la difusión de estas primeras conclusiones, las Fuerzas de Defensa han alegado que las circunstancias en el lugar de los hechos pudieron conducir a los soldados a disparar de manera impetuosa. Según Tel Aviv, el distrito era escenario este viernes de fuertes combates con yihadistas emboscados entre las ruinas de los edificios. A pocos metros del lugar del trágico incidente se desarrollaba una «batalla mortal» y desde hace varios días el ejército no había identificado a ningún civil palestino en la zona, por lo que los soldados creyeron que los tres fallecidos eran «terroristas» disfrazados. Al parecer, los batallones han tenido varios encuentros con yihadistas suicidas vestidos de civil a medida que la infraestructura de Hamás ha ido cayendo en pedazos. No obstante, en este caso Yotam Haim, Alon Shamriz y Samar Talalka caminaban con el torso al descubierto para mostrar a los militares que no portaban explosivos.

Según las mismas fuentes, el ejército nunca había contemplado hasta el momento la posibilidad de que hubiera rehenes solos en medio del campo de batalla. Los investigadores estudian si los cautivos habían permanecido retenidos en un refugio subterráneo cercano y lograron escaparse del control de sus captores en medio del fragor de los combates o si los yihadistas les abandonaron en los túneles.

Tras el tremendo error de los militares y la creciente ola de protestas en el país, con miles de personas manifestándose delante del Ministerio de Defensa, el ejército ha enviado un nuevo «protocolo» a todos sus batallones en los que les pide que sean «conscientes de la posibilidad» de encontrarse con rehenes y presten atención a «las señales reveladoras, como hablar en hebreo, levantar la mano y vestirse».

Poco antes del asesinato de los tres jóvenes israelíes, el ejército perdió a once hombres, dos de ellos comandantes, en los enfrentamientos con Hamás. El Ministerio de Defensa asegura que en Shejaiya se concentran las principales fuerzas de élite yihadistas, que se distribuyen en pequeñas brigadas escasamente coordinadas entre sí después de que la mayoría de sus líderes hayan sido eliminados y la cadena de mando esté interrumpida.