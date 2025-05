Hamás contempla aceptar el plan de alto el fuego de EE UU mientras Israel sigue al ataque

Hamás estudia la nueva propuesta de alto el fuego para Gaza presentada por Estados Unidos, aunque altos cargos del movimiento, como el doctor Bassem Naim, ... aseguraron que «no cumple con ninguna de nuestras demandas, la más importante de ellas el final de la guerra». La respuesta final de los islamistas se espera para las próximas horas, pero es la primera vez que admiten la posibilidad de aceptar la tregua debido a la extrema situación que sufre la Franja.

El borrador de la propuesta circula por diferentes medios desde la tarde del jueves y contempla un alto el fuego inicial de 60 días a cambio de la liberación de veintiocho rehenes israelíes, vivos y muertos, en la primera semana. Israel se compromete también a sacar de la cárcel a 1.236 prisioneros palestinos y a entregar los restos de 180 fallecidos. Medios cercanos a Hamás indicaron que el acuerdo puede ser una trampa ya que, una vez entregados los rehenes, Estados Unidos no es capaz de ofrecer garantías de que los israelíes van a respetar lo pactado. Recuerdan que Netanyahu ya rompió en marzo el pacto alcanzado el 19 de enero con la mediación de Estados Unidos y que puede volver a hacerlo sin ningún problema.

Por otro lado, estos mismos medios reconocen que Gaza está en una situación límite y que precisa de un alto el fuego inmediato. «Es el único lugar del mundo donde el cien por cien de la población está amenazada de hambruna», denunció este viernes en Ginebra Jens Laerke, portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios.

Aun así, las dos partes no mueven ficha. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según el portal Axios, se muestra favorable a aceptar el acuerdo porque asegura que no le obliga a detener la guerra. Hamás se niega a aceptarlo porque no contempla el final de la misma. Sami Abu Zuhri, miembro de la milicia palestina, declaró a la agencia Reuters que el nuevo documento «no contiene compromisos de Israel de poner fin a la guerra, retirar las tropas del enclave o permitir que la ayuda ingresara libremente al territorio». El nuevo sistema de reparto de ayuda está en manos de Gaza Humanitarias Foundation, un organismo privado formado por exmilitares y mercenarios que han abierto varios puntos de reparto en el sur y centro de la Franja. El objetivo de los israelíes es evitar que sea la ONU quien canalice la ayuda porque consideran que eso servía para que Hamás hiciera negocio.

Condiciones El borrador incluye una tregua de 60 días y la liberación de 28 rehenes y de 1.236 presos palestinos

El posible alto el fuego ha sido duramente criticado por los ministros ultranacionalistas de Netanyahu como Bezalel Smotrich, responsable de Economía, quien afirmó: «Me opongo a brindar un salvavidas a Hamás». Estos ministros apuestan por llevar hasta el final el bloqueo y la guerra con el objetivo de obtener la rendición del enemigo y la salida de los palestinos de Gaza. El primer ministro puede enfrentarse a un golpe interno dentro de su Ejecutivo en caso de que acepte detener las operaciones, aunque sea de forma temporal.

Otra evacuación

Mientras siguen las discusiones, el ejército de Israel avanza con firmeza y este viernes lanzó una nueva orden de evacuación que afecta prácticamente a todo el norte de la Franja. Además del bloqueo casi total y de los bombardeos diarios, el Estado judío recurre a estas expulsiones masivas de población para aumentar la presión sobre los gazatíes. Los vecinos del campo de refugiados de Jabalia, que ya fueron expulsados de sus tierras al comienzo de la guerra, volvieron a salir de las ruinas de sus casas con lo puesto y la certeza de que esta vez no habrá posibilidad de regreso.

«A partir de este momento, las áreas mencionadas se considerarán zonas de combate peligrosas», declaró Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí en árabe, en un comunicado en las redes sociales. Añadió que se había advertido repetidamente a los residentes del norte de Gaza de que abandonaran el lugar. Los gazatíes saben muy bien lo que significan estas palabras y también saben que no hay un lugar seguro al que escapar.

Cada día salen nuevas cifras sobre el alto precio que están pagando los niños en los 19 meses de operación israelí. UNICEF denunció que más de 50.000 niños palestinos han muerto o han resultado heridos en Gaza desde que comenzó la guerra. «Un niño cada 20 minutos. «Esto es la destrucción de la infancia. De la vida misma», escribió la agencia en su cuenta de X.