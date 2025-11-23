Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escenario del ataque israelí en Beirut. EFE

Israel mata al número dos de Hezbolá en Líbano y a un líder de Hamás en Gaza

Netanyahu advierte de que atacará «donde sea necesario» aunque eso ponga en peligro el alto el fuego

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:23

Comenta

Desde que se firmó el pasado 10 de octubre, el alto el fuego en Gaza ha pendido de un hilo. Las escaramuzas de unos y ... los ataques de otros lo han puesto en peligro en nada menos que 497 ocasiones y siguen haciéndolo. Hasta que, de tanto tensarse, la cuerda se rompa. Está cerca, porque ayer el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó los bombardeos que el sábado dejaron 24 muertos y más de 80 heridos en la Franja, ordenó una operación similar en los alrededores de Beirut que causó cinco fallecidos, y avanzó que atacará «donde sea necesario» para evitar que Hamás y Hezbolá se fortalezcan.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  3. 3 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Ulises Díaz
  4. 4 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  5. 5 El popular bar El Perola de Agaete cierra sus puertas tras 33 años de vida
  6. 6 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  7. 7 Accidentada huida por Las Palmas de Gran Canaria en un furgón robado
  8. 8 Preguntas y respuestas sobre vivienda vacacional
  9. 9 Dávila: «Los aparcamientos de toda la vida volverán al Barranquillo Don Zoilo»
  10. 10 La inflación y el pago por adelantado marcan las comidas de navidad este año en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Israel mata al número dos de Hezbolá en Líbano y a un líder de Hamás en Gaza

Israel mata al número dos de Hezbolá en Líbano y a un líder de Hamás en Gaza