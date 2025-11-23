Israel mata al número dos de Hezbolá en Líbano y a un líder de Hamás en Gaza

Desde que se firmó el pasado 10 de octubre, el alto el fuego en Gaza ha pendido de un hilo. Las escaramuzas de unos y ... los ataques de otros lo han puesto en peligro en nada menos que 497 ocasiones y siguen haciéndolo. Hasta que, de tanto tensarse, la cuerda se rompa. Está cerca, porque ayer el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó los bombardeos que el sábado dejaron 24 muertos y más de 80 heridos en la Franja, ordenó una operación similar en los alrededores de Beirut que causó cinco fallecidos, y avanzó que atacará «donde sea necesario» para evitar que Hamás y Hezbolá se fortalezcan.

No en vano, el bombardeo en Ciudad de Gaza acabó con la vida del responsable de la logística bélica de Hamás, Izzat al-Risheq, y el sufrido en la capital de Líbano tuvo como objetivo matar a uno de los líderes de Hezbolá, Haytham Ali Tabatabai, a quien ya han tratado de 'neutralizar' en dos ocasiones anteriores. Tel Aviv confirmó poco después el fallecimiento de quien considera jefe del Estado Mayor del grupo islamista.

Es el quinto ataque contra este bastión de Hezbolá en Beirut desde el alto el fuego acordado en noviembre de 2024, y ocurre una semana antes de la visita programada del Papa León XIV a Líbano. Según la Agencia Nacional de Noticias de Líbano (NNA), Israel lanzó dos misiles contra un edificio de apartamentos en en el barrio Haret Hreik de Dahiyeh, provocando una gran columna de humo y daños significativos en automóviles y edificios circundantes.

Las imágenes muestran un gran boquete en pisos superiores del edificio, donde supuestamente se encontraba Ali Tabatabai, por el cual Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares. «Cada ataque contra Líbano supone cruzar una línea roja y atacar contra la dignidad, soberanía y seguridad de los ciudadanos del país», denunció el diputado de Hezbolá Ali Ammar.

Conscientes de que ese tipo de operaciones no son aceptables dentro del marco del plan de paz de Donald Trump, las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que en Gaza actúan sobre todo en defensa propia. Alegan que sus soldados responden a los ataques que Hamás lleva a cabo contra ellos dentro de la línea amarilla delineada como frontera temporal.

Netanyahu incidió ayer en la importancia de mantener esa defensa: «Desde el alto el fuego, Hamás no ha dejado de violarlo y estamos actuando en consecuencia. Hubo varios intentos de infiltrarse en nuestro territorio más allá de la Línea Amarilla y dañar a nuestros soldados. Los frustramos con fuerza y​respondimos, cobrando un precio muy alto. Muchos terroristas fueron eliminados, y también se capturó a otros en los túneles de Rafah». La estrategia israelí, defiende Netanyahu, es correcta y seguirá adelante. También contra Hezbolá en Líbano. «Seguimos atacando al terrorismo en varios frentes», sentenció.

Hamás, sin embargo, niega que eso sea cierto. Es más, ayer acusó a Israel de haber violado el alto el fuego en casi 500 ocasiones. Como consecuencia de estas incursiones y ataques, 342 palestinos han fallecido. Siempre según la información proporcionada por el Departamento de Prensa del gobierno gazatí, la mayoría son niños, mujeres y ancianos.

Aún sin ayuda

«Condenamos en los términos más enérgicos las continuas, graves y sistemáticas violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de las autoridades de ocupación israelíes», denunciaron las autoridades palestinas, que también culpan a Tel Aviv de la grave situación humanitaria que sufre la población gazatí, a la que apenas llega ayuda.

«Israel está inventando pretextos para evadir el acuerdo y volver a una guerra de exterminio», afirmó en un comunicado Izzat al-Risheq, de la oficina política de Hamás. «Es Israel la que viola el acuerdo diariamente y sistemáticamente», sentenció. Es algo que corrobora el periodista de Al Jazeera Tareq Abu Azzoum desde Gaza. Acusa al ejército hebreo de haber creado «un alto el fuego solo sobre el papel» y añade que las operaciones de los últimos días «refuerzan la creencia de que el acuerdo sobre Gaza ha sido tratado como una retirada táctica más que como un compromiso vinculante genuino».