Imagen de un ataque israelí en Líbano antes del alto el fuego. Efe

Israel lanza una ola de ataques contra Hezbolá que amenaza el frágil alto el fuego en Líbano

La milicia reclama su derecho a defenderse y Tel Aviv justifica las operaciones por el intento de rearme de los islamistas

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:16

A punto de cumplirse el primer año del acuerdo entre Hezbolá e Israel, Líbano se asoma a un nuevo choque a gran escala. Los drones ... israelíes sobrevolaron este jueves Beirut a baja altura y miles de personas escaparon de las localidades del sur del país ante el aviso de Israel de nuevos bombardeos. Los ataques aéreos son casi diarios, pero en esta ocasión fueron de mayor potencia y en varios lugares a la vez, aunque no hubo muertos.

