Israel desata una crisis diplomática tras tirotear a una delegación extranjera en Cisjordania

Mikel Ayestaran Corresponsal. Estambul Miércoles, 21 de mayo 2025, 13:35 | Actualizado 20:14h. Comenta Compartir

La ayuda no llega a una Gaza que quedará bajo control total de Israel, según afirmó Benjamín Netanyahu en su primera rueda de prensa del ... año. Los 100 camiones que recibieron la luz verde por parte de Tel Aviv el martes permanecieron durante toda la jornada en el lado gazatí del paso de Kerem Shalon y no llegaron a los centros de almacenamiento. Jens Laerke, portavoz de la ONU, confirmó que los vehículos se quedaron del lado de la Franja del cruce, donde precisan que los israelíes les permitan avanzar. El canal Al Araby aseguró que hay además un problema con la seguridad de los convoyes de ayuda ya que las autoridades hebreas no aceptan la intervención de las fuerzas de seguridad locales por su vinculación con Hamás. Los israelíes no quieren testigos en Gaza, cerrado a la prensa internacional, ni en Cisjordania, donde el ejército recibió a tiros a una delegación de diplomáticos que visitaba el campo de refugiados de Yenín.

Benjamín Netanyahu ocupó los titulares de todos los medios con su decisión de comienzos de semana de permitir la entrada de ayuda a Gaza tras dos meses y medio de bloqueo total, pero desde entonces sólo 5 camiones han llegado a destino. Esta situación refuerza la opinión de los distintos organismos humanitarios presentes en la Franja que acusan al primer ministro de usar este anuncio como «cortina de humo». Pascale Coissard, coordinadora de emergencia en Khan Younis para Médicos Sin Fronteras, dijo que la decisión de autorizar la llegada de «una cantidad ridículamente inadecuada de ayuda en Gaza después de meses de un asedio férreo indica su intención de evitar la acusación de estar matando de hambre a la gente de Gaza, cuando, de hecho, la mantienen apenas sobreviviendo». Noticias relacionadas El Papa denuncia el «precio desgarrador» que pagan los gazatíes por el bloqueo de la ayuda humanitaria La ONU alerta del riesgo de muerte de 14.000 bebés en dos días por la falta de ayuda en Gaza Israel amenaza con tomar «toda» Gaza mientras permite la entrada de ayuda Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, señaló que miembros de un equipo de la ONU «esperaron varias horas la luz verde de Israel para acceder a la zona de Kerem Shalom» para recoger la ayuda que había llegado, pero finalmente no pudieron hacerlo. A la obstrucción israelí hay que añadir que la seguridad de los camiones es un tema delicado. Al Araby informó de la presencia de un grupo palestino liderado por Yasser Abu Shabab, convicto fugado de la cárcel que actúa, según denuncian funcionarios humanitarios y transportistas palestinos, con la autorización tácita del ejército israelí. Esta banda está fuertemente armada y opera libremente a lo largo de esta ruta, una zona militar israelí restringida. La ONU pidió al ejército usar vías alternativas, pero no hubo respuesta y los vehículos, cargados de harina y alimentos infantiles, no se movieron. El primer ministro hebreo ofreció una conferencia de prensa, la primera en cinco meses, para insistir en que la guerra en Gaza tiene el objetivo de «derrotar a Hamás, que cometió las atrocidades del 7 de octubre; recuperar a todos nuestros rehenes; y garantizar que Gaza no represente una amenaza para Israel». Netanyahu dejó claro que el ejército ocupará todo el territorio de Gaza, pero que se encargará de «garantizar que no se produzca ninguna crisis humanitaria». En palabras de Netanyahu quedan 20 rehenes con vida y las tropas habrían logrado «aparentemente» matar a Mohamed Sinwar, sucesor de su hermano Yahya al frente del brazo armado de Hamás. El mandatario israelí, que ordenó el regreso de su delegación negociadora de Catar, volvió a plantear una solución de alto el fuego temporal a cambio de la liberación de los cautivos, una salida que es una línea roja para Hamás, que exige el final de la guerra. Hambruna La presión internacional crece debido a la situación de hambruna en la Franja y el ejército israelí recibió a tiros a una delegación de diplomáticos que visitaban el campo de refugiados de Yenin. Los militares pidieron disculpas y volvió a quedar claro que el Estado judío no quiere testigos ni en Gaza, ni en Cisjordania. El ejército justificó que fueron disparos de advertencia, «después de que la delegación se desviara de su ruta autorizada» y se trasladara a un lugar no autorizada en una zona de operaciones como es el campo de refugiados. «No se reportaron heridos ni daños», declararon los militares que, como hacen en estos casos, informaron de la apertura de una investigación. En el grupo de diplomáticos había representantes del Reino Unido, Italia, Francia, China, España o países árabes como Jordania, Egipto. Reacción España ha decidido convocar al encargado de negocios de la embajada hebrea en Madrid tras el ataque España convocó al encargado de negocios de Israel en protesta por lo ocurrido. «Ante los intolerables disparos del ejército israelí durante la visita de diplomáticos españoles, UE y otros países, convocamos al responsable de la Embajada de Israel», escribió el ministro de Exteriores José Manuel Albares. Italianos y franceses llamaron igualmente a consultas a los representantes diplomáticos del Estado hebreo en Roma y París para mostrar su malestar. Desde la Unión Europea lo calificaron de «intolerable», pero no es la primera vez que una delegación internacional es atacada por las fuerzas israelíes. En octubre, el ejército ya lo hizo con un grupo de enviados internacionales entre los que se encontraba la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el eurodiputado de los Comunes Jaume Asens, junto a agricultores palestinos a los que acompañaron a recoger aceitunas en unas plantaciones en Cisjordania ocupada. En esa ocasión los militares dijeron que no había habido coordinación previa para la visita.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión