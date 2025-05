Israel amenaza con tomar «toda» Gaza mientras permite la entrada de ayuda

Gaza volvió a vestirse de éxodo en el día en el que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de dos meses y medio de ... cerco total, dio luz verde a la entrada de una simbólica cantidad de ayuda humanitaria y anunció que el objetivo final es tomar el control total de la Franja. Miles de personas emprendieron la huida de Jan Younis, la segunda ciudad del enclave, tras la orden del ejército de salir «inmediatamente» porque planean «un ataque sin precedentes» contra infraestructura de Hamás. Muchos de los que escapan se han visto obligados a desplazarse en anteriores ocasiones por la fuerza y marchan ahora con lo puesto en dirección a la supuesta zona humanitaria de Al Mawasi, en el Sur, que no está preparada para recibir a tanta gente.

Cinco divisiones del ejército hebreo operan en Gaza, donde los bombardeos aéreos se han endurecido a niveles parecidos a los de los primeros días de la guerra y hay una media de más de cien muertos por día. De momento, la información sobre el avance por tierra de las tropas en el marco de la operación 'Carros de Gideon' es vaga y algunos analistas apuntan a que Israel juega a presionar al máximo a Hamás para tratar que ceda en sus pretensiones en la negociación de Doha y retire la exigencia del final del conflicto para liberar a los rehenes. Islamistas y judíos mantienen a sus delegaciones en Catar y dialogan de forma indirecta bajo la presión del presidente de EE UU, Donald Trump, «quien desea que el conflicto termine», recordó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

La presión de Trump es clave y Netanyahu reabrió la frontera de Gaza a la entrada de ayuda pocos días después de que el magnate se sumara a las voces internacionales que alertaban del riesgo que suponía el bloqueo. «No podemos llegar a una situación de hambruna, ni profesional ni diplomáticamente», declaró el primer ministro en un video donde reconoció que su negativa al suministro humanitario podría poner en peligro el apoyo de «nuestros aliados más cercanos».

El ejército ordenó la evacuación de Jan Younis ante la inminencia de un «ataque sin precedentes»

Eden Bar Tal, responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores, detalló que se permitirá la entrada a Gaza de un cargamento de harina, aceite y alimentos para bebés. No se habló de la posible llegada de combustible, agua ni suministros médicos. Este lunes estaba autorizada la llegada de nueve vehículos aunque sólo pasaron cinco. En el momento álgido del alto el fuego en enero de este año accedían al enclave entre 500 y 600 camiones al día. Desde Naciones Unidades valoraron de forma positiva la medida, pero lamentaron que lo que se piensa enviar es «una gota en el océano» de necesidades que tienen los gazatíes.

División interna

El primer ministro recibió el respaldo de su responsable de Economía, Bezalel Smotrich, quien dijo que «durante dos meses y medio no permitimos la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, lo que generó una enorme presión sobre Hamás, pero la presión debe controlarse para que no nos afecte negativamente». El ministro añadió que «nuestros grandes amigos en todo el mundo, aquellos que nos apoyan y entienden que no podemos detenernos justo antes de la victoria completa y la destrucción de Hamás, nos pidieron que los ayudáramos a disipar los rumores de hambruna».

El titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, sin embargo, no ocultó su enfado ante la decisión. «Es un grave error. Es necesario decir la verdad al público del Estado de Israel: esta ayuda, que llega a toda la Franja, también llegará a manos de Hamás», denunció el ultranacionalista.

Israel y Estados Unidos trabajan en un plan de distribución de ayuda para suplir a las agencias de Naciones Unidas y otros organismos que operan en Gaza. Las compañías estadounidenses Safe Reach Solutions y UG Solutions, formadas por exmilitares y agentes de la CIA, serán las encargadas de distribuir los alimentos en cuatro puntos que el ejército hebreo establecerá en el sur y centro de la Franja. Un proyecto que rechazan desde la ONU.