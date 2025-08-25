Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un fotógrafo herido en el ataque al hospital Nasser, en Jan Yunis. AFP

Un doble ataque contra el principal hospital del sur de Gaza causa 19 muertos, entre ellos 4 periodistas

Las autoridades de la Franja han explicado que el primer impacto afectó a la cuarta planta del complejo Nasser, en Jan Yunis, y que el segundo se produjo a la vez que llegaban las ambulancias

T. Nieva

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:53

Israel continúa con su ofensiva sobre la Franja mientras espera a tener a los 60.000 reservistas llamados a filas en sus puestos para tomar ... Ciudad de Gaza. Uno de sus últimos objetivos ha sido el hospital Nasser, en el sur del enclave, donde los ataques hebreos han matado este lunes a diecinueve personas, entre ellas cuatro periodistas, según las informaciones iniciales ofrecidas por el Ministerio de Salud.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sánchez y su esposa, de buceo en Lanzarote
  2. 2 Tres colombianos en prisión y una ejecución que sigue investigándose
  3. 3 Dos bebés y ocho niños, rescatados en un cayuco en Arguineguín
  4. 4 Dos muertos y una mujer en estado crítico tras un atropello en La Gomera
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 La viñeta de Morgan de este lunes 25 de agosto
  7. 7 Un hombre fallece ahogado en Lanzarote
  8. 8 Ofensiva total con Viera y Lukovic
  9. 9 Los meses con más olas de calor en Canarias son agosto, septiembre y octubre
  10. 10 Una luz en el duro camino de la fibromialgia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un doble ataque contra el principal hospital del sur de Gaza causa 19 muertos, entre ellos 4 periodistas

Un doble ataque contra el principal hospital del sur de Gaza causa 19 muertos, entre ellos 4 periodistas