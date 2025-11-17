Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 18 de noviembre de 2025
AFP

El Consejo de Seguridad aprueba el plan de Trump en Gaza

Indonesia es la primera en ratificar su aportación a la fuerza de 20.000 soldados para patrullar la Franja

Mercedes Gallego

Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:58

Comenta

Pese a las reticencias de Rusia y China, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes la resolución presentada por Estados Unidos para ... poner en marcha la segunda fase del plan de Donald Trump para Gaza. El resultado —trece votos a favor y dos abstenciones— es «la oportunidad de acabar con tres décadas de baño de sangre», opinó el embajador estadounidense Mike Waltz, satisfecho ante la oportunidad que la guerra en la Franja ha dado al presidente Trump de imponerse en el tablero internacional.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  2. 2 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  3. 3 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  4. 4 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  5. 5 María Méndez dimite al frente de RTVC y el Gobierno propone en su lugar a César Toledo
  6. 6 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  7. 7 Nueva Paterna es una jungla
  8. 8 Abrazos, besos y emoción contenida en el Aeropuerto de Gran Canaria: vuelve la Brigada Líbano XLIII a territorio nacional
  9. 9 Una mujer resulta herida tras caer con su vehículo por un barranco en Valleseco, Gran Canaria
  10. 10 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Consejo de Seguridad aprueba el plan de Trump en Gaza

El Consejo de Seguridad aprueba el plan de Trump en Gaza