Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Familias palestinas caminan por un barrio de Gaza City destrozado por los bombardeos de Irsael. EFE

Hamás rechaza dejar el control de Gaza a una fuerza internacional como propone Estados Unidos

El grupo islamista tampoco está dispuesto a entregar su arsenal y el Gobierno de Tel Aviv se niega a dar pasos para crear un Estado palestino

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:38

Comenta

Gaza mira al Consejo de Seguridad de la ONU donde se vota la resolución propuesta por Estados Unidos para el despliegue de una fuerza multinacional ... en la Franja. La aprobación del texto está en el aire tras la presentación de una contrapropuesta por parte de Rusia y llega en medio de las críticas de Hamás e Israel. Los islamistas, junto al resto de facciones palestinas, afirmaron que el mandato propuesto para esa fuerza «abriría el camino a una dominación externa sobre la decisión nacional palestina». El comunicado palestino rechaza cualquier discusión relacionada al desarme porque consideran que este punto debe ser «un asunto puramente nacional» vinculado a un proceso político que conduzca al fin de la ocupación israelí y al establecimiento de un Estado palestino. Dejar las armas «viola el derecho a la resistencia» mientras los israelíes sigan adelante con su política de ocupación.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  2. 2 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  3. 3 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  4. 4 María Méndez dimite al frente de RTVC y el Gobierno propone en su lugar a César Toledo
  5. 5 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  6. 6 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  7. 7 Malas noticias para la UD: Ale García sufre una rotura fibrilar
  8. 8 Una mujer resulta herida tras caer con su vehículo por un barranco en Valleseco, Gran Canaria
  9. 9 Abrazos, besos y emoción contenida en el Aeropuerto de Gran Canaria: vuelve la Brigada Líbano XLIII a territorio nacional
  10. 10 Nueva Paterna es una jungla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Hamás rechaza dejar el control de Gaza a una fuerza internacional como propone Estados Unidos

Hamás rechaza dejar el control de Gaza a una fuerza internacional como propone Estados Unidos