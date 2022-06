Un ciberataque dispara las alarmas antiaéreas en Jerusalén

Las autoridades de Israel achacaron este lunes a un ciberataque el hecho de que saltaran las alarmas antiaéreas en la noche del domingo en diversos barrios de Jerusalén y la ciudad de Eilat (sur), sin que por el momento hayan atribuido la autoría.

El Mando del Frente Interno explicó que las alarmas que saltaron dependían de sistemas civiles locales y no del sistema nacional, antes de agregar que se adoptarán medidas para impedir nuevos sucesos similares, según el diario israelí 'Haaretz'. Por su parte, el rotativo 'The Times of Israel' recogió que las alarmas sonaron en los distritos jerosolimitanos de Katamunim, Beit Hakerem y Neve Yaakov, así como en Eilat, donde estuvieron activas durante cerca de una hora.

Los medios israelíes informaron que las principales sospechas recaen por ahora en Irán, en medio de un nuevo repunte de las tensiones durante las últimas semanas tras el asesinato de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria en la capital iraní, Teherán. El Gobierno de Irán acusó directamente a Israel de este suceso y advirtió de que respondería, en medio de las denuncias israelíes sobre el programa nuclear iraní y el aumento de los bombardeos por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra supuestos objetivos iraníes en Siria.

En este sentido, el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, afirmó el domingo que el Gobierno prepara opciones ofensivas contra Irán «en caso de que sean necesarias», tras la alerta emitida ante posibles ataques contra ciudadanos israelíes en Turquía. «Estamos en contacto con las autoridades turcas y por supuesto preparamos capacidades ofensivas, por si fueran necesarias», argumentó en declaraciones a la cadena de televisión israelí Channel 12. «Recomiendo a los iraníes que no pongan a prueba estas capacidades», remachó.